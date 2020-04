Entrevista al músico de guitarra española Toni Cotolí

Insto a quien nos lee a buscar información en red sobre Toni Cotolí, quienes no lo conozcan. Basta con decir que la crítica lo describe como uno de los grandes referentes entre los músicos que tocan la guitarra española. Su evolución con dicho instrumento es de tal calibre que ha creado un sello personal, de ello y de muchas otras cosas interesantes, motivadoras, hablaremos con él en esta pequeña charla que el artista nos concede para el Diario Siglo XXI.



¿Cuándo comenzaste a tocar la guitarra? ¿Cómo comenzó todo?





Pues empecé a los 9 años tocando el clarinete en la Banda Unión de Pescadores del Cabanyal, y a los 16 me cambié a la guitarra. Empecé tocando Rock.



Háblanos de tu infancia. Tu juventud. Para conocer la obra hay que saber del artista.





En mi casa se escuchaba mucha música y muy variada. Mi padre es el que me inició. Él quiso ser músico y mi abuelo le dijo que “eso no era un trabajo de provecho”.



Yo siempre compaginé mis estudios con la música, hasta que a los 22 años decidí dejarme la Ingeniería Industrial (me quedaba curso y medio para acabar) y dedicarme a lo que realmente me apasionaba y me hacía feliz.



Eres uno de los máximos referentes de la guitarra española actual. Lo dijo el periódico Levante, diario que conozco y es muy fidedigno y serio. Además eso mismo se dice en muchos más lugares. ¿Cómo te impacta esa realidad? Quiero decir, en lo cotidiano, en el hombre.





Para mi lo único y más importante, es la felicidad. Perseguir mis sueños. Y esos sueños siempre fueron tocar la guitarra. No compito con nadie. Solo conmigo mismo. Y así siempre estoy tratando de mejorar muchos aspectos tanto técnicos como musicales. De esta manera he conseguido abrir un camino por el que no habían pasado los guitarristas. Y he creado una pequeña marca Mediterranean Guitar (www.mediterraneanguitar.com) junto a otros grandes artistas con los que llevo actuando ya bastante tiempo. Además, si esto se me ha reconocido pues es de agradecer. Pero no es mi principal objetivo el reconocimiento, sino vivir la vida que yo he elegido. Y conseguir realizar “la misión” que da sentido a mi vida, que es simplemente para poder ayudar a los demás a través de la música.



Toni Cotolí, todas las canciones caben en tu guitarra. Es impresionante. Te vemos mover los dedos, que sumados son solo diez, y suena como si tocasen cinco guitarristas, y otros instrumentistas también, a la vez. Es un milagro.





Jajaja. No, es fruto de muchos años de trabajo y estudio con grandes maestros.



En el Monsters of Rock Valencia de la cuarentena, te escuché tocar el Bohemian Rhapsody y lloré, de melancolía y de alegría. Una intensidad de reconocer ese tema añorado y amado de Mercury y tan fidedigno, tan hermoso en tu guitarra, tan completo, tan redivivo a otras esferas. Es como si todos los músicos cupiesen en las cuerdas, insisto. ¿Has de ensayar mucho tiempo al día, o llegados a tu nivel, ya está todo en sangre y como caballo en la sombra, cuando hay que correr, a correr?





Pues durante muchos años he estudiado de 9 a 9 todos los días del año casi sin excepción. Pero te puedo decir que ahora estudio poco por las circunstancias de la vida… pero que con mucho menos trabajo los dedos van al sitio. Es como si mi cabeza tuviera claras las ideas musicales y simplemente da la información a los dedos y sale al momento. Y luego hay que hacer unas cuantas repeticiones y ya lo tengo!



Me comentaste que vives de la música desde hace más de 15 años. Has hecho cinco giras por China, Emiratos Árabes, tres por EEUU; por Europa... Cosa que se dice pronto pero hay que valerlo.





Bueno, en el año 92 empecé a dar clases, y en el 99 ya tenía un buen volumen de trabajo. Y en 2.004 aprox. ya vivía exclusivamente de la música.



Los conciertos internacionales la verdad es que han sido una gran experiencia. La mayoría fueron gracias a uno de mis trabajos que es probador de guitarras y control de calidad en dos empresas valencianas de guitarras (Juan Hernández y Francisco Esteve), que me han llevado por todo el mundo para “vender” mejor el producto. Estando en ferias y festivales tanto nacionales como internacionales.



¿Alguna anécdota que contarnos sobre todo este periplo?





En los viajes y en los conciertos pasa de todo… quizá el viaje a Japón con mi compañero Javier Zamora (guitarra flamenca) donde, aparte de tocar, nos reímos mucho. Y fue una experiencia inolvidable.



La cuarentena te ha hecho perder todos tus trabajos: las clases que das en el colegio alemán de Valencia, los conciertos semanales en Mar d´Amura del Cabanyal y en algunos teatros de la Comunidad Valenciana... y también el control de calidad de guitarras... todo cancelado.





TODO CANCELADO – efectivamente. Y los conciertos va a ser sin duda lo último que vuelva a la normalidad.





Y encima vas, como autónomo, a pedir la ayuda que anuncian desde el gobierno que existe y te la deniegan. Has recurrido. Los autónomos siempre los últimos para todo, y los primeros para pagar, y los que más pagan.



Si, he recurrido y finalmente me la han concedido por cese de actividad. Si tu facturación es menor de 75% de la media del último semestre entras en el rango y puedes tener ayuda.



Tu guitarra suena como un río. Cuando tocas miras sin mirar lo que tienes al lado, veo que ves otra cosa. ¿Qué ves cuándo tocas?





Pues siempre que toco canto internamente. Siento la música. A veces me puedo emocionar mucho.



Muchas canciones tienen significados especiales y cuando las toco siento y recuerdo cada momento vivido con esa música.



De tus siete discos, ¿cuál es el que más aceptación popular ha tenido? Y ¿cuál o cuáles serían tus preferidos, si los hay?





El que más ha enganchado es mi 6 CD ROCK road.



Cada trabajo tiene algo de especial y siempre he dado lo mejor de mi en cada uno de ellos. El 5º CD Aromas de Guitarra es un clásico de mi repertorio, y tiene un sonido muy especial.



Alberti, Lorca, Hernández. ¿Cuál te llega más?





Lorca es el que más conozco y más he trabajado. Tengo incluso una propuesta reciente donde interpreto junto a la rapsoda Gloria Sevilla y la cantante Susana Montaña repertorio de música y poesía de Lorca que estrenamos hace poco, y que teníamos ahora en junio 2 funciones en el Teatro Flumen de Valencia. En la página Mediterraneanguitar está la info de esta propuesta.



Y dime más de poetas, o de autores literarios. De artistas en general. Quiénes te llenan el corazón.

No me considero erudito en este tema. Me gustan los autores más populares como Benedetti, Lorca, Miguel Hernández, Machado…



Pero desde hace alrededor de 7 años estoy actuando con Isabel Montoro, otra poeta, que además hacia un programa de radio en Radio Klara ya 10 años, y gracias a ella he conocido la obra de grandes autores como: Gioconda Belli, Joan Margarit, Dulce María Loynaz, Vicent Andrés Estellés, Paca Aguirre, Gabriel Ferrater, Anna Aguilar Amat, Luis García Montero, Ida Vitale, Benjamín Prado, Félix Grande o Jorge Luis Borges…



Supongo que en la cuarentena, como artista, estarás dándole vueltas a la cabeza sobre tus muchas tareas detenidas.



¿Hay algo que haya cambiado en tu mente y que cuando esto termine lo harás de otra manera -me refiero también a nuevas ideas que puedan haberte surgido sobre lo que quedó detenido-?





Estaba preparando 2 nuevos trabajos discográficos inspirados y dedicados a mi padre que falleció el pasado 29 de octubre. Pero ahora no estoy pensando mucho en esto. Solo quiero dedicar tiempo a mi familia, y especialmente a mi hija de 3 años, y en los ratos libres grabar algunos directos por las redes sociales para motivar a mis amigos. He sacado unas cuantas canciones de Nino Bravo, también de Serrat, y de otros artistas que me han proporcionado mucha felicidad.



¿Habría una canción que tocarías y que sirviera para retratar -denunciar- la emergencia climática de la Tierra, si pudieras hacerlo ante todo el universo escuchante?





Pues Le métèque de Moustaki. Es una canción preciosa. que descubrí gracias a mi padre, que aún estando malito seguía ilusionado por la música y me seguía enseñando muchas canciones. Le dije que la sacaría... y lo hice, mi versión de ese tema.



Hay quien cree que la guitarra flamenca ha quedado relegada, por la eléctrica y otros instrumentos más "rapidos" o "populares", refiriéndome a populares en lo actual, que en la actualidad lo popular no es sinónimo de calidad, por cierto. Tu guitarra no es una guitarra española normal. Tú la haces distinta, la traes a la actualidad, constantemente.





Quizá es porque me gusta casi toda la música independientemente del estilo, y puedo tocar desde un tema de Rock hasta una pieza clásica, pasando por algún palo flamenco, y música más “popular” como Nino Bravo o Serrat...



¿Qué le pides al universo para todos nosotros; y por cierto qué esfuerzo tendríamos que hacer para lograr lo pedido?