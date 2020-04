Alma Secret dona el 50% de su producción de gel hidroalcohólico para frenar el COVID-19 Comunicae

lunes, 20 de abril de 2020, 15:02 h (CET) Alma Secret, marca de cosmética natural murciana, ha parado su producción para centrarse en la fabricación de gel hidroalcohólico y colaborar con todos los municipios de Murcia y con centros de mayores y hospitales de toda España Tras la alerta sanitaria producida por la expansión del COVID-19, Alma Secret ha querido unirse al compromiso de las empresas solidarias de España.

Rocío L. Cuesta, CEO de Alma Secret y doctora en Farmacia es muy consciente de la importancia de evitar el contagio y la propagación del coronavirus.

"Llevamos semanas centrando todos nuestros esfuerzos en la producción de gel hidroalcohólico. Nos habría encantado poder hacerlo antes pero, dada la situación de Emergencia que vivimos, el alcohol está muy limitado. Ahora mismo solo estamos produciendo los productos que creemos que pueden ayudar a controlar esta pandemia", afirma Rocío L. Cuesta.

Aún no se ve el final de la crisis del coronavirus, y cada día el número de infectados y personas fallecidas sigue creciendo. Si bien parece que empieza una tendencia bajista, no se puede bajar la guardia, por eso es importante seguir protegiendo a los profesionales que están en primera línea.

"Queremos aportar nuestro granito de arena, por eso estamos donando todo el gel hidroalcohólico que nos van demandando tanto a nivel individual como colectivo, poniendo nuestro producto a disposición de los centros más necesitados a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y de distintos centros a nivel nacional que nos han solicitado ayuda. Ahora que vamos a entrar en una fase bajista, es más importante que nunca seguir previniendo el contagio" Comenta Rocío L. Cuesta.

“Estamos donando el 50% de la producción de geles hidroalcohólicos, lo que quiere decir que de cada 2 geles hidroalcohólicos que producimos, donamos uno a los centros más necesitados”.

El gel hidroalcohólico de Alma Secret contiene un % de alcohol superior al 70% pero, como empresa de cosmética natural, también han querido preocuparse por las manos de los que están cuidando al resto ahora mismo y por eso han enriquecido su formula con Aloe Vera (que acondiciona la piel y previene su sequedad) y aceite esencial de Lavanda (con propiedades antisépticas), ambos ecológicos. La experiencia con el producto está siendo muy buena, ya han recibido llamadas de algunos hospitales contándoles que tienen las manos mejor que nunca desde que comenzó la pandemia.

Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca con orígenes farmacéuticos y pioneros en su época en el desarrollo de fórmulas magistrales de cosmética natural de alta calidad, reparadora y preventiva.

Su cosmética es hipoalergénica, adaptada a pieles problemáticas o sensibles, efectiva y respetuosa con la piel. No utilizan aceites minerales, parabenos, químicos sintéticos, siliconas, sulfatos, ftalatos o derivados del petróleo. Y todos sus productos son Cruelty Free.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.