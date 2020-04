Ruina económica programada

Hay que apoyarse en datos, para no dejarse manipular. Hay poderes ocultos, secretos, maléficos, que son los que se van apoderando del dinero, que cada vez está en menos manos para esclavizar a las naciones. No sé si algún día este poder secreto sea descubierto. Como también se han apoderado de los medios de comunicación, todos los días y a todas las horas la misma cantinela: el virus; han obligado a los ciudadanos, apoyados incomprensiblemente por los obispos, no todos, para que los ciudadanos permanezcan en sus hogares, amedrentados, temerosos, si sales te multo o te detengo. Datos concretos: En Cantabria hay 79 residencias de ancianos; en 52 no hay ningún positivo ni fallecido a causa del coronavirus; en las 27 restantes, en 7 hay alguno positivo pero ningún fallecido, por tanto, solo hay fallecimientos en 20 de las 79 residencias existentes. La conclusión es evidente, si la inmensa mayoría de los ancianos que son los más vulnerables están bien ¿Por qué no van a ir a trabajar los ciudadanos que están sanos y obligados a permanecer en sus domicilios? Claro, de esta manera se provoca la ruina económica de las naciones para luego esclavizarlas. Con esta situación de clara manipulación, no se entiende que la Jerarquía Católica apoye el confinamiento y cierra las iglesias por iniciática propia, por que el Gobierno no ha dictado su cierre. ¿No salen los ciudadanos al supermercado, la panadería, la carnicería, sacar al perro etc. Por qué no va a poder salir de su casa para ir a la iglesia?