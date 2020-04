BERLÍN, 18 (dpa/EP)

La Bundesliga de Balonmano alemana (HBL) votará en pleno su cancelación definitiva el próximo 21 de abril, admitiendo que "se está acercando" ese escenario debido a la parálisis que ha provocado la pandemia de COVID-19.



"Creo que la mayoría está a favor de cancelar", ha afirmado Viktor Szilagyi, director ejecutivo del THW Kiel, a la agencia de prensa dpa. Pero decretar esa medida requiere mayoría de tres cuartos en la votación entre los 36 clubes de primera y segunda división de la HBL.



En el momento de suspender provisionalmente, el THW Kiel iba líder con 44 puntos y ahora podría ser declarado campeón. "Sería un buen reconocimiento por nuestros logros esta temporada", ha añadido.



"La tabla clasificatoria es significativa porque ya se han jugado tres cuartos de la temporada. En cualquier caso, nos gustaría una reanudación y no cancelarla", ha matizado Szilagyi. Al mismo tiempo, otros altos dirigentes se han pronunciado este viernes sobre idéntica cuestión.



"Cualquiera que esté intensamente preocupado por esto notará que no hay ni lugar para imaginar cómo debe continuar la temporada", ha dicho Wolfgang Strobel, director ejecutivo del HBW Balingen-Weilstetten. "No importa qué solución se elija, siempre habrá ganadores y perdedores", ha agregado.



En la misma línea se ha expresado Gerd Hofele, director ejecutivo del FRISCH AUF! Göppingen, durante una entrevista conjunta en el 'Stuttgarter Zeitung' y en el 'Stuttgarter Nachrichten'. "Pensamos en todas las direcciones, pero se está acercando un escenario de cancelación", ha recalcado.



El director ejecutivo de la HBL, Frank Bohmann, se ha mantenido más cauteloso al hablar de cómo resolver el curso 2019/20 tras la actual pandemia. "Es uno de los muchos escenarios. En primer lugar, debe decidirse si se cancela o no", ha señalado.



Por su parte, la Federación Alemana de Balonmano (DHB) ha recomendado una clasificación uniforme entre torneos profesionales y de categoría de aficionados: "El modelo favorito es una tabla final basada en la llamada regla del cociente", ha subrayado la DHB a la agencia dpa.