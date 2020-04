El Girls Only de Giti Tire WS Racing pionero como equipo 100% femenino, ahora también en e-Sports

El equipo femenino de Giti Tire Motorsport's se une a la competición virtual de resistencia Nürburgring e-Sports El pionero equipo enteramente femenino de Giti Tire Motorsport ha conseguido un nuevo Top 10 llegando a la parrilla de la segunda reunión de la Serie Digital Nürburgring Endurance en décimo lugar de la Clase TCR.

Las pilotos profesionales de WS Racing, Carrie Schreiner y Celia Martin, se pusieron al volante de un Audi RS3 LMS TCR virtual con la insignia de Giti para la carrera de resistencia que se prolongó durante más de tres horas. El resultado se hizo aún más notable dado el escaso tiempo de práctica que tuvieron ambas, y la colisión que sufrió su coche en la fase inicial de la carrera cuando un automóvil de la competencia se estrelló contra su Audi, que requirió una parada en boxes para reparar el daño.

Celia Martín afirmó: “Estoy contenta con nuestra primera carrera, especialmente dado el poco tiempo de preparación que tuvimos. Fui constante y no me salí de la pista, fue una muy buena concentración que me sirvió de entrenamiento. También descubrí algunas cosas que me gustaría probar en la vida real. Ahora entrenaré duro para estar lista de cara a la próxima carrera".

Para mejorar la visibilidad online, el simulador del WS Racing suministrado por el Nürburgring eSports Lounge, estaba equipado con cámaras que transmitieron en vivo las imágenes reales de Carrie y Celia durante toda la carrera. Estas imágenes se pudieron ver en su totalidad y se mostraron clips durante la transmisión de la carrera en vivo.

Stefan Brohs, Director de Marketing para Europa de Giti Tire, añadió: “Lanzamos nuestro enfoque de eSport el año pasado y la actual situación nos ha colocado en la posición de participar en carreras virtuales a nivel experto. Participar con conductores profesionales de WS Racing y simuladores experimentados abre un gran potencial para el marketing ".

Para aquellos que deseen seguir disfrutando de los deportes de motor, la carrera completa se puede ver aquí:

• Inglés: https://youtu.be/vdQh8Tv_e4c

• Alemán: https://youtu.be/U7CUL65NeWQ (incluye una entrevista con Carrie Schreiner. Ver 03h.50 minutos)

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.