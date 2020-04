La supervivencia de pymes y autónomos pasa por las disrupciones y la inteligencia colectiva Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 15:13 h (CET) Ante la recesión económica prevista, empresas y profesionales deben innovar para hacerse un hueco en el mercado. Quick wins y gestión interna, principales elementos a trabajar durante el confinamiento. Empresas y profesionales se reúnen para compartir soluciones intersectoriales en la segunda sesión de #EnCasaReinventoMiNegocio, de Level UP La recesión provocada por la crisis sanitaria del coronavirus obligará a las empresas y los profesionales a reinventarse con nuevas ideas disruptivas y aplicar la inteligencia colectiva para garantizar su supervivencia económica una vez se supere el estado de alarma. Así lo indica Level UP, escuela de negocios líder en la formación de pymes y autónomos en España, organiza la segunda sesión de #EnCasaReinventoMiNegocio, en la que empresas de los principales sectores económicos se han unido para debatir y promover la cooperación intersectorial y afrontar los nuevos retos económicos que presentará la economía una vez superado el estado de emergencia.

En una situación de confinamiento, Level UP asegura que el mercado se verá reducido en los próximos meses, una situación que se repetirá en la gran mayoría de sectores económicos. Aquellos negocios que hagan nuevas propuestas de valor son los que saldrán más reforzados de la crisis actual.

“Es una cuestión de reinventarse o morir. Es muy probable que la demanda baje debido al confinamiento, por lo que los negocios se tienen que convertir en imprescindibles a ojos de sus clientes, tanto los ya establecidos como los potenciales”, explica Carlos Delgado, CEO y fundador de Level UP.

Quick wins y gestión interna, elementos a trabajar durante el confinamiento

Otro de los principales objetivos de la formación de Level UP es poner en valor la importancia de tener al día gestiones y burocracias propias de cada negocio. Desde establecer una prioridad con los clientes, a elaborar bases de datos con contactos ya establecidos y potenciales, Level UP da soluciones fáciles y eficaces en ámbitos que se van dejando de lado por imprevistos que surgen durante el día a día de la actividad del negocio.

Asimismo, se recuerda la importancia de la comunicación interna para conseguir mejores resultados con recomendaciones sobre la impletementación de los llamados quick wins, proyectos horizontales de corta duración para obtener resultados rápidos dentro del funcionamiento de la empresa.

Explotar las fortalezas y reinventar el negocio

La supervivencia del negocio también pasa por adaptarse al nuevo contexto y reinventarse, poniendo en el centro de su actividad los puntos fuertes. Esta es la gran conclusión del webinario “Negocios víctima, negocios fortaleza”, que Level UP ha realizado esta semana y en el que se dieron herramientas de estructuración, análisis y gestión de negocio a corto, medio y largo plazo aplicables a cualquier actividad económica para que pymes y autónomos tengan la oportunidad de relanzar sus proyectos una vez pase la crisis.

Más allá de la supervivencia económica, Carlos Delgado recuerda la importancia del factor emocional a la hora de gestionar los negocios: “De las crisis surgen oportunidades y no hay mejor momento para redescubrirse que el que estamos viviendo. Nos encontramos en un periodo de tiempo en el que el desarrollo personal va a ganar importancia y saber aprovecharlo puede repercutir de forma muy positiva en los negocios”, destaca.

Vídeos

Level Up



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.