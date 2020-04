IEBS lanza Digitalízate: una iniciativa para formar a las familias y apoyar al sistema educativo Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 15:17 h (CET) Ante la carta publicada por Save The Children denunciando la falta de capacitación en las familias para ayudar a sus hijos con la impuesta teleformación, la escuela de negocios IEBS ofrecerá su programa "Digitalizate" de forma gratuita, especialmente pensado para aquellos que dan sus primeros pasos en Internet Con el confinamiento han quedado patentes las carencias del sistema y la falta de preparación digital de la sociedad para dar el salto a la teleformación de la noche a la mañana. Aprender a utilizar de una manera eficaz las aplicaciones digitales básicas más relevantes evitaría, en gran parte, la brecha educativa que se está produciendo.

Por ese motivo, IEBS ha presentado el curso online gratuito “Digitalízate” para ayudar a las familias con menos recursos a iniciarse en el mundo digital y a adquirir las competencias básicas para manejarse en la red y apoyar a sus hijos con su educación a distancia.

El programa de digitalización básica tiene como objetivo enseñar a buscar por internet, a utilizar el correo electrónico, a compartir archivos, a usar los calendarios y agendas, a hacer videollamadas, a utilizar Whatsapp, a comprar productos de primera necesidad y ocio a través de Internet y a saber manejar la información de las redes sociales para tener un criterio ante las fake news.

Digitalízate está dirigido a padres que necesitan aprender el funcionamiento de las herramientas digitales básicas para evitar el parón educativo. Sin embargo, también podrá acceder todo aquel que quiera iniciarse en Internet.

Se trata de un programa intensivo que se emitirá en la página web de IEBS.

Con esta iniciativa IEBS pretende aportar sus recursos para apoyar al sistema educativo y a los estudiantes para que la formación continua no cese y para que la digitalización no sea un impedimento para seguir estudiando.

Sobre IEBS Business School

IEBS, es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Su propósito es mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.