Smartfooding triplica sus pedidos durante el confinamiento impulsando las ventas de pequeños productores

viernes, 17 de abril de 2020, 14:22 h (CET) El 80% de los productos del marketplace de productos orgánicos y saludables Smartfooding proviene de pequeños productores nacionales. La compañía ha mantenido los precios y la rapidez de sus entregas para ofrecer el mejor servicio y diferenciarse de la competencia. Por otro lado, desde el inicio del estado de alarma, se ha observado que los consumidores han multiplicado su interés por los suplementos alimenticios y los productos que fortalecen el sistema inmunológico Smartfooding, el market place online de productos de alimentación eco-responsables, veganos y sin gluten de origen catalán, ha visto un intenso crecimiento de su actividad desde mediados de marzo, con la afluencia de nuevos clientes y un incremento de pedidos de los ya existentes. En total, la compañía ha triplicado sus pedidos desde el inicio del confinamiento en comparación con la media de los últimos tres meses en toda España, y la cesta tipo ha aumentado en un 20%.

“Somos conscientes de la suerte que tenemos de ser un negocio en crecimiento cuando tantas actividades están en dificultades, y sabemos que esto no sería posible sin la motivación del equipo de Smartfooding, que ha estado dando el 200% para mantener las mejores condiciones de higiene, de servicio y de atención a los clientes. En pocas palabras: nos sentimos útiles, esperamos ayudar y dar un poco de alivio a nuestros clientes confinados en casa”, asegura Alexandre Raksanyi, cofundador de la empresa.

Son los alimentos sin gluten, los productos para bebés (comida para bebés y leche sin alérgenos) y los alimentos orgánicos esenciales para cocinar como la pasta, la harina, la levadura y el pan los que más se han vendido estos días, pero la compañía también reporta un creciente interés de los consumidores en los los suplementos alimenticios y los productos que fortalecen el sistema inmunológico, entre los que se encuentran la vitamina C, la equinácea o los aceites esenciales, entre otros. “El confinamiento ha modificado un poco los hábitos de los consumidores: atrapados en casa, se ven obligados a cocinar para ellos y sus familias, y a quienes les gustan los productos sanos, ecológicos y sin alérgenos y que solían comprar en las tiendas físicas han recurrido a la venta online y a la entrega a domicilio”, explica Raksanyi.

Una start-up que apoya a pequeños productores locales, dedicada a la venta online de productos bio desde hace 4 años

Al ser una empresa innovadora y ágil, Smartfooding ha sido capaz de reorganizarse y adaptarse a la nueva situación muy rápidamente, manteniendo su nivel de servicio y permaneciendo fiel a su motivación inicial: el bienestar de sus clientes. Para empezar, la empresa ha negociado con sus proveedores para evitar un aumento en sus precios, que mantiene iguales que antes de la crisis.

El 80% de los productos de Smartfooding en España proviene de pequeños productores nacionales, con marcas de gran calidad como Zealia (Barcelona), Oleander (Tarragona), Cal Valls (Leida), Bio Kombucheria (Cádiz) o Ecomil (Murcia). El tamaño de estas empresas, a menudo familiares, similar al de Smartfooding, ha facilitado también su capacidad de respuesta conjunta a los problemas de producción, suministro y logística en estas semanas.

Por otra parte, como indican las autoridades, desde el principio la compañía ha adoptado las máximas medidas sanitarias para proteger sus empleados y clientes: uso sistemático de guantes, gel hidroalcohólico, y mascarillas, limpieza reforzada del local de preparación de pedidos, lavado de manos frecuente de todo el personal, etc. También ha duplicado la plantilla operativa para la preparación de pedidos y reforzar el equipo de compras. Y gracias a todo ello, Smartfooding ha podido mantener la calidad de las entregas: en dos-tres días en toda España, más rápido que la mayoría de sus competidores. El resultado es una satisfacción creciente de los clientes, medida por el organismo independiente “trustpilot” que ha pasado de “muy bien” a “excelente”.

Alimentos sanos para todos, sean cuales sean sus necesidades

Smartfooding nace hace cuatro años como un comercio online especializado en alimentos ecológicos y saludables, con especial atención a productos libres de alérgenos y con una trazabilidad contrastada, pensando especialmente en personas con intolerancias o limitaciones alimentarias, como celiaquía, alergia a ciertos componentes, veganismo,etc. Actualmente cuenta con catálogo online único de 3.000 productos de alimentación ecológica cuidadosamente analizados y seleccionados, que satisfacen las expectativas de un número creciente de consumidores exigentes. Su motor de búsqueda permite filtrar los productos según más de 35 criterios alimentarios (alergias, intolerancias, valores nutricionales, etc.). Su modelo consiste sobre todo en un sistema de club (el Club Smartfooding), que permite, a cambio de una cuota anual de 49 euros, obtener descuentos permanentes de entre un 15% y un 40% en todos los productos del catálogo. El ahorro medio es de un 20% a un 30% en cada compra, asegurando así una rápida rentabilidad para los consumidores habituales de productos orgánicos o de dietas especiales.

