viernes, 17 de abril de 2020, 14:25 h (CET) La consultora AZIERTA facilita a los investigadores españoles y europeos sus recursos para impulsar la lucha contra la pandemia del coronavirus. Ofrece todo su apoyo, mediante el programa "pro-bono", a cualquiera de los actores implicados en ganar la batalla al COVID-19 AZIERTA, consultora global en ciencia y salud especializada en el desarrollo de fármacos y productos sanitarios desde un punto de vista clínico, regulatorio, de seguridad y de calidad, lanza su “Programa pro-bono Covid-19".

En el marco de su compromiso social, lanza el “Programa pro-bono”, un programa dirigido a los investigadores para hacer frente a la pandemia COVID-19, AZIERTA, referente nacional e internacional en asesoría científica global e integral, ofrece a los investigadores de España y Europa todas capacidades y experiencia con el objetivo de acelerar los procesos de desarrollo y aprobación de medicamentos y productos sanitarios que puedan coadyuvar a la lucha contra el COVID-19.

Ante esta grave situación sanitaria, la Consultora, brinda sus recursos para ganar la batalla al coronavirus. La asistencia de un conjunto de profesionales conocedores e implicados en el sector, más las investigaciones de expertos científicos, forjarán una simbiosis perfecta de transferencia de conocimiento y de impulso en materia de investigación para avanzar contra el impacto del virus COVID-19.

Por ello, AZIERTA facilita a todos los grupos de investigación interesados un buzón de contacto urgente a través de su plataforma digital https://www.azierta.com/ para la puesta en marcha, desarrollo y aprobación de medicamentos, productos sanitarios o cualquier otro desarrollo clínico, epidemiológico u observacional que pudiera resultar útil en la lucha contra esta pandemia.

AZIERTA ofrecerá “pro-bono” todo su apoyo a cualquiera de los actores implicados en la lucha contra el COVID-19, sean promotores privados, entidades públicas, agencias, gobiernos, etc. sumándose de manera totalmente altruista, con todas sus fuerzas y recursos, a la lucha común de la sociedad contra esta pandemia global.

AZIERTA es una empresa de consultoría especializada en Ciencia y Salud cuyo principal objetivo es potenciar las relaciones entre la ciencia y el entorno empresarial a través del concepto “Science to Business”, facilitando el tránsito de la innovación y el desarrollo científico al tejido empresarial. Tras 10 años de actividad AZIERTA, gracias a un equipo de más de 100 profesionales provenientes en su mayoría de los distintos ámbitos de las Ciencias de la Salud, se ha convertido en un referente nacional e internacional en Asesoría Científica Global e Integral. AZIERTA ofrece a las empresa e instituciones para las que trabaja soluciones globales en todo el ciclo de vida de los productos sean medicamentos, productos sanitarios o cualquier otro, desde la investigación y desarrollo, la puesta en marcha del proceso industrial, pasando por todo el ciclo científico, farmacovigilancia, Regulatory Affairs, Good Manufacturing Practices y Sistemas de Calidad. Asimismo, ofrece un importante valor añadido a la industria farmacéutica incorporando el concepto “Science to Business” a los departamentos orientados al cliente.

