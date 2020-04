Turismo, comercio minorista no alimentario, textil y automoción, sectores más golpeados por la nueva crisis Farmacia-salud y telecomunicaciones amortiguarán sus efectos negativos por el consumo creciente de productos sanitarios y por el aumento del tráfico de datos derivado de las medidas de confinamiento y del teletrabajo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de abril de 2020, 14:05 h (CET) El turismo, el comercio al por menor no alimentario, la automoción y componentes, el textil y confección, los bienes de consumo duradero y las actividades de ocio y culturales son los seis sectores en los que la crisis generada por la pandemia del virus Covid-19 tendrá un mayor impacto en el corto plazo.



Esa es una de las conclusiones del informe elaborado por el equipo de análisis del Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de CESCE, sobre el impacto del coronavirus en la economía española, tras analizar más de 500 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), agrupadas en 31 sectores y segmentadas en tres grupos, fuerte, significativo y moderado, según el impacto que están sufriendo.



En el estudio, Informa advierte de cómo la cancelación de reservas, viajes y el parón de los desplazamientos, suspendiéndose la actividad prevista en Semana Santa, han penalizado toda actividad relacionada con el turismo, un sector que representa más del 12% del PIB español.



También afectan el cierre de los establecimientos a los proveedores del comercio al por menor no alimentario, los bienes de consumo duradero como muebles, electrodomésticos, electrónica, textil o calzado, y el automóvil, que acusará el déficit de materias primas exteriores y la parada temporal de las plantas productivas.



Impacto significativo, aunque menor que en los anteriores, registrarán sectores como los de la construcción y materiales, actividades inmobiliarias, servicios a empresas, finanzas, seguros, energía, transportes, química industrial, metalurgia y productos metálicos, productos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipos, edición y medios, educación, bebidas, industrias extractivas, otros sectores manufactureros y mayoristas.



El sector de la construcción merece especial mención porque a principios de 2020 ya mostró signos de debilitamiento de la actividad, con descensos, por ejemplo, en el consumo de cemento y en las transacciones de viviendas, tendencias que se agudizarán en el segundo trimestre del año.



En este grupo también están el sector financiero, que se enfrentará a un aumento de las tasas de morosidad, y el de la energía, que acusará el efecto del desplome de los precios del petróleo.



Según este informe, sólo registrarán impacto moderado por esta crisis la industria y distribución de productos alimentarios y tabaco, farmacia y salud, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, telecomunicaciones, servicios urbanos y gestión de residuos, envases, actividades de alquiler, otros productos de consumo y comercio electrónico



Precisamente este último, el comercio 'online', impulsará al sector de los envases de cartón por el aumento en la demanda de pedidos a domicilio.



Farmacia-salud y telecomunicaciones amortiguarán sus efectos negativos por el consumo creciente de productos sanitarios y por el aumento del tráfico de datos derivado de las medidas de confinamiento y del teletrabajo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.