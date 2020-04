​Teorías vitales

En el libro del profesor titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid José Luis González Recio titulado Teorías de la vida publicado en el año 2004 se realiza un recorrido analítico por las cuestiones planteadas en la organización médica o biológica a lo largo de los siglos.



Muestra una gran erudición ya que su labor investigadora se centra en la Filosofía de la Naturaleza y también en la Historia y la Filosofía de la Biología. Sus comentarios o explicaciones estudian lo realizado desde los filósofos pitagóricos hasta la época de Darwin en el siglo XIX.



Son definibles claramente tres vertientes en la ciencia médica o biológica. La primera está representada por la biología sustancialista del sistema aristotélico-galénico. La segunda por la biología geométrica en la que destacaron Descartes, Borelli, Stenon o Baglivi. La tercera es la lograda por Wallace, Darwin y otros grandes naturalistas que consideraron el gran valor del tiempo en el proceso evolutivo de todas las especies.



Para Platón parecía claro que la sede del pensamiento o de la capacidad de entender estaba en el cerebro. En cambio, Aristóteles creía que el corazón era la sede de la sensación y las emociones. Los pitagóricos también estaban convencidos de que el encéfalo es el órgano que piensa y siente.



De todas maneras, el Estagirita aunque mantiene el fijismo de las especies animales y vegetales afirma que la naturaleza es dinámica y que está interconectada. Por tanto, según su pensamiento, es indiscutible que existe un equilibrio mayor o menor entre los seres vivos y los procesos naturales.



Escribe Aristóteles en Sobre las partes de los animales que «La naturaleza ha inventado el cerebro como contrapeso de la región del corazón y del calor que contiene, y se lo ha dado a los animales para atemperar éste». Indudablemente, con los medios de investigación de que disponía el sabio del Liceo no se podía profundizar en el estudio de la anatomía.



Aunque era hijo de médico Aristóteles podía observar disecciones de animales pero esto no era suficiente para entender adecuadamente todos los procesos biológicos y bioquímicos de los organismos, como es lógico, si se piensa en el desarrollo de la ciencia médica de su tiempo en el siglo IV antes de nuestra era. Murió en el año 322 antes de Cristo.



Uno de los mejores médicos de todos los tiempos y que además influyó decisivamente en la evolución de la medicina occidental fue Galeno. Nació en Pérgamo en torno al año 130 de nuestra era en el borde occidental de Asia Menor.



De adolescente empieza a estudiar medicina y frecuenta las enseñanzas de diversas escuelas médicas. Es un buen procedimiento formativo que le dará una gran cantidad de conocimientos y experiencias. También visitó para seguir formándose Esmirna, Corinto y Alejandría.



En el año 163 fue a Roma. Ejerció de médico y se introdujo en los ambientes cultos de la capital del Imperio. Parte de un claro eclecticismo e investiga sobre numerosas estrategias terapéuticas y sobre diversidad de medicamentos y sus efectos.



Estuvo al servicio de varios emperadores entre ellos Marco Aurelio que era filósofo. No es dogmático sino que es flexible y se rige especialmente por sus conocimientos y por la observación y la experiencia.



En relación con la peste de su época que, en realidad, parece que era viruela o algo similar se da cuenta de lo que es la inmunidad que desarrollan o generan algunas personas y que las hace resistentes a la peste o a otras enfermedades y quiere descubrir las causas, pero no lo logra, aunque supone que pueden existir varias explicaciones, pero considera que no son comprobables ya que superan los conocimientos médicos de su tiempo.



Para evitar discusiones con otros médicos especialmente con Marciano que era como escribe González Recio «anatomista prestigioso y de gran peso social» lo que hace Galeno es dedicarse a su ejercicio médico y a la redacción de tratados de medicina en los que expresaba sus conocimientos y sus planteamientos clínicos con argumentaciones muy bien elaboradas.



Aunque Galeno estaba influido por la biología aristotélica tiene un enfoque basado en el cerebro como el sistema que es la base de la memoria o de la inteligencia y las emociones y sensaciones.



Esperemos que se descubra el origen real del coronavirus que surgió a finales del año 2019 y principio del 2020. Y si se verifica que fue en un laboratorio de Wuhan considero que China tendría que dar muchas explicaciones a todos los gobiernos del resto del planeta.