Empresa de turismo ofrece estancias vacacionales gratis a los trabajadores sanitarios

viernes, 17 de abril de 2020, 10:42 h (CET) Catalunya Casas (catalunyacasas.com), empresa líder del sector de alquiler vacacional, ofrece estancias gratuitas a todos los sanitarios. Todas las villas cuentan con piscine y jardín, y están localizadas máximo a una hora de Barcelona o Girona Nuestro país ha estado agradeciendo a los trabajadores sanitarios combatiendo la pandemia del coronavirus, aplaudiendo a todos los profesionales que están esforzándose para sacar adelante al país ante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus (Covid-19).

Catalunya Casas toma un paso hacia al frente y brinda a los trabajadores sanitarios unas mini-vacaciones de 2 noches en sus villas tan pronto las restricciones de viaje sean liberadas.

Todos pueden nominar a un trabajador sanitario, o se pueden nominar a vosotros mismos. Solo deben enviar un e-mail a myperfectvilla@catalunyacasas.com con vuestra nominación y copia de una credencial de enfermería/medicina. Esto no es un concurso y no se “eligirá” a un ganador. A TODOS los nominados se les ofrecerán una estancia gratuita en una variedad de propiedades (en base a la disponibilidad).

La Directora Administrativa de Catalunya Casas, Dawn Buckler, explica: “La industria de viajes ha sido devastada por la pandemia mientras que el sector sanitario ha luchado por sobrellevar la carga. Tenemos propiedades vacías y el sector sanitario tiene trabajadores muy agotados que necesitarán buscar algo después de salir de esta,” afirma Buckler. “Por el momento, se trata de ayudar de la manera que podamos y brindar algo de alivio y relajación a la gente que ha estado en la primera línea en la lucha de esta crisis.”

Catalunya Casas está ofreciendo también villas con piscina privada y jardín o terraza, a mensualidades con descuento a familias de Barcelona que estén encerradas en apartamentos que no cuenten con ningún espacio al aire libre.

Sobre Cataluña Casas

Creada en 2008, Cataluña Casas es una ambiciosa empresa dedicada al alquiler vacacional y al alquiler de propiedades. Ofrecen un trato totalmente personalizado y están orientados al alquiler de villas familiares, todas ellas con piscina y jardín, requisitos básicos para consolidar los objetivos establecidos y garantizar la satisfacción de los clientes. Intentan que las propiedades se encuentren relativamente cercanas a Barcelona, así como de la playa ,y que los clientes puedan disfrutar al máximo de su estancia con ellos y de las casas que gestionan , disfrutando plenamente de Cataluña.

