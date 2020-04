LePetiteMarie, la joyería de plata online que rompe los precios Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 09:33 h (CET) Tienen ya miles de seguidores en sus redes sociales y sus diseños únicos han cautivado a numerosas influencers, atenta porque esta joyería online "económica" está ofreciendo joyas de calidad, a precio increíble y además con miles de reviews positivas. La marca tiene su propia línea de fabricación, consiguiendo así unos precios increíbles gracias a la ausencia de intermediarios, además de superar todos los estándares de calidad La empresa está formada por un grupo de jóvenes emprendedoras que tiene como principal objetivo ofrecer el mejor trato a sus clientes, poniendo a disposición de los mismos una atención personalizada en cualquier momento del día, y es que siempre es una buena oportunidad para darte un capricho, hacerle un regalo a esa persona tan especial o… ¿por qué no, ambas cosas? Todos los consumidores podrán aprovechar su increíble oferta del 50% de descuento en la segunda unidad, además de envíos gratuitos en compras superiores a los 15€.

Disponen de un amplio catálogo de joyas de plata de 1ª Ley o bien bañadas de oro de 18K a unos precios inigualables. LePetiteMarie ha conseguido hacerse un hueco entre las mejores marcas del mercado, por lo que los 15 días de espera para poder recibir el producto en casa no son nada en comparación con todas las oportunidades que ofrece la marca. Además de todos estos beneficios, consiguen ir más allá, porque no se olvidan en ningún momento de los pequeños detalles. Todos los productos vienen acompañados de un cuidado packaging, el certificado de calidad y por supuesto, un descuento exclusivo aplicable en sus próximas compras.

El cliente podrá comprar de una forma muy intuitiva accediendo a su página web donde encontrará además un blog donde su personal experto les explicará los mejores tips para cada ocasión.

Su filosofía también pone la vista en el medio ambiente y las causas sociales, ya que una parte proporcional de la compra irá siempre destinada a asociaciones españolas sin ánimo de lucro.

Parece un sueño poder lucir estas piezas de alta calidad por un prrecio mínimo, pero gracias a Lepetitemarie esto ya es posible.

