El Informe Mensual de Amenazas de NTT Ltd. muestra el aumento de los ciberataques a raíz del COVID-19

jueves, 16 de abril de 2020, 16:21 h (CET)

jueves, 16 de abril de 2020, 16:21 h (CET) El informe muestra cómo los piratas informáticos buscan explotar vulnerabilidades del trabajo en remoto y el pánico a la pandemia, NTT Ltd. ofrecerá servicios de respuesta a incidentes sin coste para ayudar a los hospitales que tratan a pacientes con COVID-19 NTT Ltd., proveedor mundial líder de servicios tecnológicos, ha publicado su Informe Mensual de Amenazas, que revela que ha habido un aumento significativo en los ataques cibernéticos a raíz de COVID-19, ya que los piratas informáticos buscan explotar el pánico relacionado con el coronavirus, junto con vulnerabilidades creadas por el aumento del trabajo remoto.

Los ataques recientes han incluido malware para robar información utilizando una falsa aplicación de información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que los correos electrónicos de phishing han utilizado elementos sanitarios muy demandados, como máscaras faciales, desinfectante para manos y pruebas de coronavirus. Se han lanzado ataques de alto perfil contra hospitales, la Organización Mundial de la Salud y un centro de pruebas del COVID-19.

En particular, los hospitales han experimentado una oleada de amenazas en el momento exacto en que sus recursos se centran en salvar vidas y gestionar el desbordamiento de pacientes. El ransomware, cifrando aplicaciones y archivos hasta que se paga un rescate, ha sido la principal amenaza, junto con los intentos de robar información financiera y registros médicos de pacientes.

En respuesta al aumento de los ataques lanzados por los ciberdelincuentes que buscan explotar el pánico causado por la pandemia, NTT Ltd. proporcionará sin coste, a determinados hospitales que luchan contra el coronavirus, soporte para dar respuesta a incidentes de seguridad cibernética si ocurre un incidente.

Desde el pasado martes 7 de abril, Día Mundial de la Salud, los hospitales de toda Europa, Reino Unido e Irlanda, América del Norte, Australia y Singapur podrán utilizar sus servicios de respuesta a incidentes de ciberseguridad durante 60 días. Después de una evaluación, el servicio incluirá la implementación remota de las herramientas de Respuesta a Incidentes de NTT y luego se centrará en la contención y remediación del ataque.

Matt Gyde, presidente y director ejecutivo de la División de Seguridad de NTT Ltd., comentó: “Desafortunadamente, los actores maliciosos están lanzando ataques cibernéticos que intentan explotar el pánico, las vulnerabilidades de seguridad y el hecho de que nuestros hospitales ya están bajo una gran presión. Los hospitales de todo el mundo necesitan ayuda para poder responder a las amenazas rápidamente mientras llevan a cabo su importante trabajo en la lucha contra el coronavirus”.

