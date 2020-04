AUARA agota sus fondos tras donar 1M de botellas de agua a hospitales de 9 CCAA Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 13:53 h (CET) La empresa social, que ha visto paralizada su actividad económica por el estado de alarma, ha conseguido responder, gracias al apoyo de 3.000 donantes y 25 empresas, a la urgencia de suministro de agua embotellada de 90 hospitales en nueve CC.AA., atendiendo una demanda de hasta 250.000 botellas a la semana AUARA es una empresa social que comercializa agua mineral y destina el 100% de sus dividendos a proyecto de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo, pero lleva cinco semanas donando agua embotellada a personal sanitario y pacientes de coronavirus de hospitales, residencias de mayores, hoteles medicalizados y centros asistenciales de todo el territorio nacional, a través de sus propios recursos y con el apoyo de una campaña de crowdfunding.

En estas semanas, la compañía ha logrado repartir casi 1 millón de botellas de agua de 500ml y 1500ml en 91 puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración de cerca de 3.000 ciudadanos particulares que, a través de la campaña de crowdfunding #AguaParaHospitalesCOVID19 (www.contraelcoronavirus.org/aguaparahospitales)*, han reunido más de 95.000€ que han ayudado a AUARA a asumir los costes básicos de producción y distribución de todas esas botellas, a razón de cinco botellas de agua repartidas por cada euro donado.

Asimismo, la iniciativa también ha contado con aportaciones directas de 25 empresas, como La Caixa, Deloitte, Ecoalf, Asterion Industrial, T-Solar, Q-Energy, Grosvenor o Proclinic, entre otras, que han reunido otros 72.250€

En total, más de 167.000€ destinados a distribuir agua embotellada para contribuir a mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y la situación de los enfermos. Pero esos fondos se han agotado y la empresa social, que ha visto paralizada su actividad económica por el estado de alarma, no dispone de más recursos para seguir con la campaña de donaciones.

"Lo hemos dado todo como equipo, hemos buscado recursos debajo de las piedras e incluso cambiado temporalmente el diseño de nuestra botella para hacerla más barata y poder fabricar más. Hemos llamado a mil puertas, solicitado ayuda a la Comunidad de Madrid, pero aún no hemos recibido respuesta. Por tanto, nos vemos obligados a reducir a la mitad los suministros de agua en hospitales y la semana que viene a finalizar nuestra campaña #AguaParaHospitalesCOVID19. Estamos inmensamente agradecidos a todos los que han colaborado con nosotros para hacerla posible".

"Esto no es un punto y final. Desde AUARA seguimos abiertos a seguir llevando #AguaParaHospitalesCOVID19 si alguna empresa o institución pública se pudiera comprometer con nosotros a asumir los costes de producción. Nosotros nos encargaríamos de embotellar el agua y repartirla donde hiciera falta. Sigamos trabajando juntos para vencer al virus."

*(En esta web se puede consultar todo el dinero recaudado por los donantes particulares, así como los lugares de destino y las cantidades de agua embotellada repartidas en cada uno de ellos).

