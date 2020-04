Multison sigue trabajando para llenar de música los hogares españoles durante el confinamiento Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 14:17 h (CET) Entre las actividades más destacadas a las que recurren los españoles para entretenerse en casa durante el confinamiento, destaca la de tocar aquellos instrumentos que se habían olvidado debido al ajetreo de la vida cotidiana, por lo que tiendas online de prestigio nacional como Multison sigue trabajando para hacer llegar las mejores soluciones musicales Si bien la primera necesidad en este período es alimentar el cuerpo, no es menos importante alimentar el alma, una acción que puede convertirse en esencial en días tan difíciles como estos; no hay mejor manera de hacerlo que a través de la música

La mejor solución para volver a poner en práctica la afición por la música es Multison, la tienda online de instrumentos musicales líder del sector.

Su equipo sigue trabajando para brindar los mejores artículos a todo aquel que lo desee, ya sea porque no tenga su instrumento en el lugar en el que se encuentre confinado o porque el que tiene no está en las mejores condiciones.

Artículos de calidad

A través de su catálogo online, cualquier persona interesada en hacerse con el instrumento que desee: guitarras, bajos, violines, pianos acústicos, teclados, percusión, guitarras eléctricas, baterías, equipos de DJ, equipos de sonido, programas musicales, equipos de estudio y muchos tipos de instrumentos de cada familia están disponibles en esta selección de dispositivos de primera categoría.

Además, también se puede acceder a una serie de accesorios para garantizar la mejor calidad de sonido, siempre al mejor precio.

Envíos también durante el estado de alarma

Esta tienda online de instrumentos musicales se suma también al #quédateencasa, por lo que facilita aún más sus procesos mediante un trabajo intenso para hacer llegar sus artículos a quienes lo necesiten, con una entrega más rápida, una atención al cliente ampliada y con precios rebajados, tanto en muchos de sus productos como en los gastos de envío (reducción del porte a 3,99€ y el pedido gratis en compras superiores a 50€) , en solidaridad con las necesidades de la población por esta situación tan delicada y excepcional.

Por ello, sus profesionales están a disposición de quien necesite tener un instrumento en casa con el que practicar en este período, con las mayores facilidades del mercado y un asesoramiento personalizado para tomar la mejor decisión.

Miles de músicos han confiado y siguen haciéndolo en los servicios de esta compañía, valorando especialmente el trato cercano y atento y la mejor calidad del mercado respecto a estos productos.

Acerca de Multison

Multison es una de las tiendas especializadas en instrumentos musicales -tanto modernos como clásicos- con mayor trayectoria en el mercado, comprometidos siempre con el mejor asesoramiento durante la compra de instrumentos musicales y equipos de audio de las mejores firmas del mercado.

Este proyecto online ha sido nominado a los Premios E-commerce 2016 organizados por el Observatorio eCommerce del Foro de Economía Digital en la categoría de Mejor Proyecto de Transformación Digital.

Noticias relacionadas