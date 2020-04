Más del 85% de los españoles permanece en su zona de residencia durante el Estado de alarma, según el INE

Más del 85% de los ciudadanos no se ha movido desde su zona de residencia hacia otros lugares desde que se declaró el estado de alarma para frenar la expansión del brote de coronavirus, porcentaje que se incrementó hasta superar el 90% en las semanas en las que estuvo en vigor el permiso retribuido recuperable.



Estos son los primeros datos obtenidos en el marco del DataCOVID, el estudio de la movilidad de la población española durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad que ha sido impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y está siendo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incide en que estos análisis emplean datos de posicionamiento de los dispositivos móviles proporcionados por los principales operadores, de forma anónima y agregada, garantizando el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos y la privacidad de los usuarios.



Esto datos completos agregados y anonimizados han sido puestos a disposición de todas las comunidades autónomas y son ya once las que están haciendo uso de los mismos (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León).



Según los primeros datos disponibles, que van desde el 16 de marzo hasta el 9 de abril, más del 85% de los ciudadanos no se ha movido desde su zona de residencia hacia otros lugares durante el periodo de confinamiento, mientras que en una semana tipo del mes de noviembre de 2019 este porcentaje rondaba el 70%.



En concreto, durante los primeros días de abril, coincidiendo con el periodo de hibernación de la economía, este porcentaje ascendió por encima del 90%. En concreto, los días en los que la movilidad ha sido menor durante el Estado de Alarma fueron los domingos 5 de abril y 22 de marzo, ya que casi el 95% de la población se quedó en su zona de residencia.



FORMA DE ANÁLISIS

Con DataCOVID, el INE obtiene el número total de teléfonos móviles que se desplazan de una zona a otra y los que se mantienen en sus mismas áreas. Los resultados permiten conocer si, tras la entrada en vigor de las medidas de contención, aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia, o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.



Para ello, se ha dividido el territorio nacional en unas 3.200 áreas de movilidad, lo que permite dar una buena aproximación a la movilidad o inmovilidad de la población. El modelo de obtención de datos es idéntico al que utilizó este organismo en el estudio que realizó el pasado noviembre.



No obstante, el Ministerio incide en que a diferencia de otros análisis que se puedan realizar a partir de la telefonía móvil, este proyecto no analiza el número de viajes realizados ni los trayectos realizados ni la distancia recorrida durante ellos.



El Gobierno está desarrollando un conjunto de estudios sobre la movilidad de la población con el objetivo de disponer de datos de los desplazamientos a lo largo del territorio nacional y contribuir a la toma de decisiones en el actual escenario derivado de la pandemia del Covid-19.



Además de DataCOVID, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha hecho público también en su página web una herramienta de análisis de movilidad durante el periodo de aplicación de las medidas de contención que compara la movilidad diaria con la de una semana tipo equivalente previa a la crisis.



Las principales conclusiones de este estudio se centran en la fuerte reducción de la movilidad que se ha producido durante el estado de alarma, en línea con los datos ya obtenidos a través de los medios tradicionales de aforo de carreteras, medición de viajeros en los distintos modos de transporte etc., de los que se dispone en el conjunto del Ministerio.



Estos estudios de movilidad, que proporcionan información complementaria, tienen por objetivo "conocer y caracterizar la movilidad a lo largo del territorio nacional durante la emergencia sanitaria del Covid-19, analizar las variaciones de la movilidad derivadas de aplicación de las medidas de contención, así como identificar zonas con más desplazamientos o con una mayor concentración de población.



El estudio del Ministerio de Transportes parte de los datos de muestra de un único operador, aprovechando la experiencia adquirida en un trabajo ya realizado en 2018, y se eleva a una proyección estadística sobre el conjunto de la población, mientras que en el del INE se dispone de datos de los tres principales operadores del país.



El Gobierno incide en que los ámbitos y objetivos de ambos estudios son distintos, de modo que la lectura de los resultados se deben hacer de forma complementaria y tras un análisis de sus notas metodológicas. "La utilización de distintas metodologías, así como su contraste con otros modos de medición directa de la movilidad, pretenden aportar una imagen lo más completa posible", resalta.



El empleo de datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, de forma anónima y agregada, garantiza el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.