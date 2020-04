Riot Games anuncia los planes iniciales para el competitivo de VALORANT Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 12:45 h (CET) Riot lanza una guía para permitir a terceros la organización de torneos en la comunidad Riot Games anuncia los primeros pasos a seguir para construir un ecosistema de esports en VALORANT, el shooter táctico competitivo 5v5 basado en personajes para PC, que comenzó la beta cerrada el 7 de abril de 2020. Cuatro pilares fundamentales: competitividad, integridad, accesibilidad y autenticidad, guiarán el camino de VALORANT como esport para asegurarse de que los jugadores que aspiren a ser profesionales tengan una oportunidad justa de llegar al máximo nivel a través de una competición basada en méritos.



Para apoyar esta propuesta inicial, Riot Games lanza la Guía para competiciones de la comunidad de VALORANT, con la que pretenden ayudar a los organizadores a entender mejor su estrategia de cara a los torneos de terceros para que puedan planear eventos, así como fomentar que haya hueco para una escena amateur de la que surjan nuevas estrellas.



Por otra parte, en Riot Games están abiertos a recibir ideas de productos digitales en el Riot Developer Portal. Los desarrolladores pueden usar este portal para iniciar una conversación sobre de las herramientas que les gustaría diseñar.



Antes del lanzamiento de la beta cerrada, el equipo de esports de VALORANT liderado por Whalen Rozelle, Senior Director de Global Esports, se reunió con más de 100 organizaciones de esports para compartir su visión inicial del competitivo de VALORANT y conocer sus impresiones.





“Estamos abrumados por el interés inicial en VALORANT. Tenemos grandes sueños sobre lo que puede llegar a ser el competitivo de este juego, y estamos deseando embarcarnos en este largo viaje con nuestros jugadores”, destaca Rozelle. “Para empezar, nuestro foco estará puesto en crear alianzas con jugadores, creadores de contenido, organizadores de torneos y desarrolladores, para que nos ayuden a construir el ecosistema de VALORANT”.



Además de VALORANT, Riot Games es la empresa desarrolladora de League of Legends y su sistema competitivo; el esport que consigue atraer la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Actualmente, hay más de 800 jugadores profesionales en más de 100 equipos profesionales de League of Legends que compiten en 12 ligas de distintas regiones. Cada una de estas ligas tiene unos 10 equipos que disputan dos splits. Los conjuntos buscan los puntos de campeonato que les permitan clasificarse para los dos torneos más importantes del año: el Mid-Season Invitational y Worlds. Para más información, visita http://www.lolesports.com

