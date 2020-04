La venta de 'ebooks' durante el confinamiento crece un 50%, según estudio En octubre de 2018, la Unión Europea autorizó a los países que así lo deseasen la equiparación del IVA de las publicaciones en formato digital al IVA reducido de los libros en papel Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de abril de 2020, 14:15 h (CET)

La venta de libros electrónicos durante el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus ha registrado incrementos de más del 50%, además de un aumento del préstamo bibliotecario digital, según el Informe Anual del Libro Digital 2019 realizado por la distribuidora Libranda.



Además, el estudio también refleja en las últimas semanas una subida del 30% en el tiempo que los lectores pasan en plataformas de suscripción de libros digitales. En general, en 2019 la venta de libros en formato digital en lengua española ha crecido por décimo año consecutivo, un 12,5% a nivel mundial y un 12% en España.



Según el informe, la cuota de ejemplares en formato digital consumidos en 2019 con respecto a la venta total oscila ya entre el 15% y el 25%. Asimismo, estima que la cifra de mercado, excluyendo el libro de texto y académico, ha alcanzado el año pasado los 84,3 millones de euros, de los cuales 52,5 millones se han generado en España y 31,8 millones de euros en la suma del resto de países del mundo.



De estos datos se desprende que la cuota del libro digital sobre el mercado total del libro en España es del 5,2%. Por tanto, España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española con una cuota del 62,4% en valor en euros. El segundo país continúa siendo México con una cuota del 12,7%, seguido por Estados Unidos, que cuenta con un peso del 9,9%.



Sin embargo, en el informe de Libranda se observa cómo el pasado año los mayores crecimientos en valor en euros se dieron en Perú (28%), Colombia (25%), Chile (21%) y México (20%).



En cuanto al canal de venta, el mayor peso del mercado recae un año más en plataformas internacionales como Amazon, Apple o Google, con una cuota del 78,9%, muy similar a la del año anterior. Su crecimiento conjunto en 2019 ha sido de un 12,9%.



En la modalidad de bibliotecas, el peso del préstamo digital alcanza ya una cuota del 4,3% del mercado; su crecimiento en valor en euros en 2019 fue del 2,5%. Por otro lado, en 2019 las plataformas de suscripción de libros electrónicos alcanzaron un 5,8% del mercado con un crecimiento en valor en euros del 21,8% --en España su peso fue mayor y alcanzó el 8,5% del mercado--.



En cuanto a las temáticas, el informe confirma que la ficción sigue siendo la categoría con mayor peso en el mercado del libro digital, con un 61,1% en valor en euros, y dentro de ella destacan las categorías ficción contemporánea (26,9%), novela policíaca (11,4%) y novela romántica (11,1%).



La no ficción está ganando fuerza y llega en 2019 al 33,8%. Los temas más destacados son aquellos relacionados con la autoayuda y desarrollo personal, biografías, actualidad política, feminismo, antropología y humanidades. La categoría infantil y juvenil se mantiene en un 5,1% y fundamentalmente se nutre de la comercialización de libros pertenecientes a sagas juveniles.



La venta de libros de fondo supone un 72% frente a la novedad (28%), pero pese a ello, hay dos categorías en las que la novedad tiene un peso significativo: novela histórica (49%) y novela policíaca y de suspense (38%).



El precio medio del libro digital se mantuvo considerablemente estable en 2019 en todos los territorios en comparación con años anteriores, entre un 30% y un 60% más barato que el libro en formato papel.



En cuanto a los autores, los que más venden en este formato son Juan Gómez-Jurado, Isabel Allende, Arturo Pérez-Reverte, Megan Maxwell, Elísabet Benavent, Yuval Noah Harari, Dolores Redondo, Anne Jacobs, Julia Navarro y Santiago Posteguillo por ese orden.



Los títulos son 'Reina roja', de Juan Gómez-Jurado; 'Largo pétalo de mar' de Isabel Allende; 'La cara norte del corazón' de Dolores Redondo; 'Sapiens. De animales a dioses', de Yuval Noah Harari; 'Tú no matarás', de Julia Navarro; 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo; 'Sidi', de Arturo Pérez-Reverte; 'La sospecha de Sofía', de Paloma Sánchez-Garnica; 'Toda la verdad de mis mentiras', de Elísabet Benavent y 'La villa de las telas', de Anne Jacobs.



En octubre de 2018, la Unión Europea autorizó a los países que así lo deseasen la equiparación del IVA de las publicaciones en formato digital al IVA reducido de los libros en papel. En el caso de España, la medida está pendiente de aprobación en sede parlamentaria a través de los presupuestos.



"En Libranda confiamos en que durante el periodo 2020-2021 se aprueben en el congreso los presupuestos que pongan fin a la discriminación fiscal que el libro digital ha sufrido durante todos estos años", ha señalado Arantza Larrauri, Directora de Libranda.

