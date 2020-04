Sergio Tudela, un cantante y compositor de largo recorrido "Cada cosa tiene su encanto. Pero el calor de un público, eso es insuperable" José Jesús Conde

@jotajotaconde

jueves, 16 de abril de 2020, 13:10 h (CET)

De entre los nuevos intérpretes que vienen emergiendo dentro del panorama musical español hay que destacar, sin duda, al linarense, SERGIO TUDELA. Un cantante y compositor que desde los 8 años, en que comenzó a estudiar solfeo y clarinete en el Conservatorio Profesional de Música, “Andrés Segovia”, de Linares, no ha dejado de aprender y perfeccionarse, como lo atestigua su ingreso en 2010 en el prestigioso Royal Northern College Of Music de Manchester.



Tras un primer disco, “Un Jardín de Retales”, producido por Pachi García y en el que colaboraron reconocidos músicos, entre ellos, Fernando Galindo, Ramón Amat, Luis Gómez, José Beltrán o Miguel Lamas, SERGIO TUDELA recorrió algunas ciudades españolas, Madrid, Almería, Málaga, Baeza, Linares, haciendo valer con éxito su evolución en los directos. En 2018 quedó semifinalista en los premios MIN en cinco categorías: Mejor canción con el tema “Miedo”, mejor álbum, mejor artista emergente, mejor videoclip y mejor producción musical.



Actualmente, se encuentra inmerso en su nuevo trabajo discográfico junto al productor Ludovico Vagnone (Alejandro Sanz, Sergio Dalma, Cristian Castro, David Bisbal, etc) teniendo en mente la preparación de una gira por todo el territorio nacional. Y acaba de lanzar un primer single, “Creer”, que es toda una declaración de intenciones para los tiempos que estamos atravesando y en cuyo videoclip colaboran diversos artistas y amigos.



Usted comenzó, siendo un niño, a conocer el pentagrama y a interpretarlo. ¿Tiene antecedentes familiares en el arte de la música? Mi abuelo era acordeonista, y mis padres también cantaban de manera doméstica, lo que daba para que le dijeran un olé los vecinos. Así que, más o menos, en mi casa se cantaba.



¿Qué referentes ha tenido SERGIO TUDELA para que pudiera expresarse musicalmente como lo hace hoy? Somos cinco hermanos y cada uno escuchaba y escucha un tipo de música diferente. Esto hizo que me enamorara por completo de este mundo. Y me empapaba de Queen, Luis Miguel, Raphael, Coldplay, Alejandro Sanz, Camarón de la Isla…y un largo etcétera.



¿Con qué motivos de inspiración cuenta a la hora de componer y qué proceso establece cuando compone? No tengo una base fija a la hora de empezar una composición. Por lo general, suelo comenzar tarareando una melodía con su armonía, y cuando está todo estructurado en mi cabeza le pongo la letra de manera que encaje como un traje a medida. En cuanto a la temática, suelo basarme en mi propia vida, mi modo de concebirla, y en ocasiones cuento historias de personas cercanas.



Qué valor le concede a la técnica y a la improvisación dentro de la interpretación musical? El mismo valor que al sentimiento que se le pone a cada canción, a cada frase, a cada melodía. Creo que es un conjunto mágico que genera cosas maravillosas.



¿Directo o estudio de grabación? Cada cosa tiene su encanto. Pero el calor de un público, eso es insuperable.



¿Cómo surgió la idea de “Creer”, su reciente single sacado a la luz? Pues intentando poner toda mi energía y mi forma de ser en cada tema. Quien me conoce sabe de mi positividad y mi creencia sobre los sueños y su realización. “Creer” en un trocito de mí y con ello quiero contagiar de buena vibra al mayor número posible de corazones.



Por último, ¿qué futuro cree que le espera al mundo de la cultura, y en especial al sector de la música, en nuestro país? Pues espero que resurja y que toda esta liberación musical que cada día vemos por las redes y balcones sirva para que nos demos cuenta de lo que es la música: una verdadera cura para la mente y el alma.

