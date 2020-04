Fundación VASS ofrecerá en España los programas formativos de la prestigiosa escuela norteamericana Bottega Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 10:41 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales VASS pone en marcha la plataforma DevCamp, que dará apoyo a 1.000 personas en situación de vulnerabilidad laboral, costeando, a través de su Fundación, un curso de iniciación a la programación para impulsar la empleabilidad y el talento digital. El objetivo del acuerdo alcanzado entre VASS y Bottega es expandir, primero en España y más tarde en el resto de Europa, así como en varios países de Latinoamérica, una formación informática de alto nivel Grupo VASS, líder en soluciones digitales, ha dado un paso al frente en esta coyuntura de crisis global, apoyando desde su Fundación la traumática reconversión profesional que aqueja a muchos sectores de la economía. Y lo hace impulsando la creación de talento en un ámbito clave para la transformación digital.

VASS ha llegado a un acuerdo estratégico con Bottega, una de las principales escuelas de programación en EEUU, para expandir en Europa una formación informática especializada y de alto nivel -muy escasa y enormemente demandada en el mundo empresarial- de manera flexible y accesible.

Los programas de BOTTEGA, a través de la plataforma de cursos DEVCAMP, están avalados por prestigiosas instituciones académicas norteamericanas (American Council On Education, Distance Education Accreditation Commission, COGNIA o New Charter University) y han formado ya a más de 40.000 personas de 163 nacionalidades.

Ahora, gracias a este acuerdo y a través de la Fundación presidida por Fco. Javier Latasa, estos programas se pondrán en marcha en España y en el resto de Europa, así como en varios países de Latinoamérica, para apoyar la reconversión profesional de muchos jóvenes y trabajadores a los que esta situación de crisis ha atacado de forma especial.

A través de la Fundación VASS para el fomento del Talento Digital, se otorgarán un total de 1.000 becas a personas en situación de vulnerabilidad laboral para que se inicien en los fundamentos de la programación, costeando los 500€ del curso ‘Digital Literacy’.

A través de las 60 horas de este curso de iniciación, los alumnos, sin necesidad de conocimientos previos, aprenderán los pilares básicos de la programación y desarrollarán competencias clave en el aprendizaje remoto, cada vez más importante en la nueva economía.

El programa de formación se replicará conforme al de la escuela Bottega, contará con un exclusivo entorno formativo interactivo y bilingüe (Sistema de Gestión Dinámica del Aprendizaje) y con el soporte de tutores expertos, de manera que los beneficiarios adquieran competencias prácticas altamente valoradas y demandadas en el mundo profesional. A través de www.devcamp.es puede obtenerse toda la información.

La experiencia acredita que el 90% de los alumnos que superan este curso están capacitados para cursar, a continuación, el programa ‘Full Stack Development’, vanguardia de la Escuela Devcamp – Bottega. Este exclusivo itinerario, que será presentado en el transcurso del mes de mayo, tiene una tasa de empleabilidad del 87% a los 3 meses y del 92% a los 6 meses, y está orientado al conocimiento de lenguajes de programación de última generación y soluciones en entornos Front, Back, Data Science, Security, etc, además de metodologías ágiles.

VASS está estudiando fórmulas para, en una segunda fase, apoyar también financieramente a las personas que superen exitosamente el programa introductorio para avanzar en su aprendizaje, con una batería de facilidades financieras y becas que pueden llegar al 50% del coste de este otro programa más avanzado, de 600 horas.

Antonio Rueda, director de VASS Research y de la Fundación VASS, afirma que "en un plazo de entre 3 y 6 meses, cualquier persona sin experiencia ni conocimientos previos (más allá de los elementales como usuarios básicos de las aplicaciones más comunes) puede abandonar su vulnerabilidad profesional y convertirse en un experto en tareas donde, sencillamente, el desempleo no existe". "Pero como toda carrera avanza con un primer paso al frente, el módulo introductorio ‘Digital Literacy’ abre un nuevo mundo de oportunidades para la reconversión profesional", concluye.

