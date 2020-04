Biopyc realiza desinfecciones preventivas y en zonas con casos confirmados en Covid19 Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 17:33 h (CET) Recomiendan realizar una desinfección inicial en todas las estancias posibles y, con el tiempo, realizar un plan de desinfección frecuente para no paralizar su actividad Biopyc, empresa de bioseguridad ubicada en Fraga, tiene una amplia experiencia en el control de plagas y en desinfección de espacios, que ofrece y garantiza un tratamiento personalizado y que se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas.

Una cuestión importante es que Biopyc, además de realizar las desinfecciones, certifica que se ha realizado con producto, método y plazo de seguridad adecuado para cada instalación.

Teniendo en cuenta todos los escenarios posibles, se están haciendo dos tipos de desinfecciones:

-Preventivas: Industria alimentaria, ganadería, vestuarios de la industria en general, colegios, guarderías, gimnasios, instalaciones deportivas y residencias de ancianos.

-En zonas con casos confirmados: Residencias de ancianos, comunidades de vecinos y viviendas particulares.

Biopyc realiza desinfecciones efectivas y con un plazo de seguridad bajo, por lo que desde el fin de la aplicación hasta que los usuarios pueden volver al recinto donde se haya realizado es el menor tiempo posible.

Para llevarlas a cabo utilizan productos en base a peróxido de hidrógeno por su efectividad, para conseguir el plazo de seguridad y porque no es necesario aclarar tras desinfectar la zona.

En zonas donde hay positivos confirmados no basta con realizar una sola desinfección, además hay que proteger a los usuarios haciéndolo de manera recurrente.

Biopyc aconseja que, además de realizar las desinfecciones, estos centros donde se apliquen deben reforzar su plan de limpieza centrándose en las superficies con las que más frecuentemente entran en contacto su personal y usuarios.

Además, se adaptan en horario para poder realizar todas las estancias en el menor tiempo posible y sin dificultar el trabajo de los usuarios que tienen acceso por lo que Biopyc es la opción perfecta para mantener los espacios libres de coronavirus.

