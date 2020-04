wefox lanza un webinar gratuito sobre las ventajas de la digitalización de los seguros ante el COVID-19

Expertos de la insurtech líder en Europa ofrecerán a los mediadores esta formación online para profundizar en la tecnología, innovación y desarrollo de negocio con el objetivo de combatir los retos del confinamiento wefox, la insurtech líder en Europa, lanza un webinar gratuito con el objetivo de mostrar a los mediadores las ventajas que ofrece la digitalización a la hora de afrontar la situación excepcional provocada por la crisis del coronavirus, destacando especialmente, las posibilidades existentes para las pequeñas y medianas corredurías, más afectadas por la paralización de la actividad y con menos recursos disponibles.

Los expertos de wefox serán los encargados de analizar la situación actual del sector de la mediación, las posibilidades que ofrece la tecnología para impulsar el negocio durante la crisis provocada por el COVID-19 y, también, se descubrirá la solución integral para los mediadores que valoran el servicio al cliente.

En palabras de Juan Antonio Costa, Head of Sales de wefox en España, “este webinar será el punto de partida para que los mediadores descubran los beneficios de aplicar de forma proactiva la tecnología más vanguardista, lo que les permitirá detectar con mayor facilidad las necesidades de sus clientes, además de agilizar los procesos administrativos y dar un paso más hacia la digitalización del sector; algo fundamental a día de hoy”.

La primera sesión de esta formación online tendrá lugar el próximo martes 21 de abril a las 15 horas para los corredores inscritos en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Gracias a ella, los mediadores aprenderán a mejorar la productividad hacia sus clientes y a agilizar los procesos, además de continuar ofreciendo un asesoramiento personalizado a pesar de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno.

Asimismo, wefox impartirá el webinar para todos los profesionales de industria aseguradora el jueves 23 de abril a las 16 horas a través de la plataforma de formación gratuita ‘El seguro no se para’, de Inese. Durante 60 minutos, Juan Antonio Costa, Head of Sales de wefox en España, trasladará a los asistentes virtuales las claves para apoyarse en la tecnología e incrementar su volumen de negocio, no solo durante el confinamiento, sino también a futuro.