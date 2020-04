​Decoración exclusiva para tu hogar

Cada vez son más las personas que prestan más atención o intentan tener una casa bonita, al día, original y única, puesto que ahora es mucho más sencillo plasmar totalmente nuestra personalidad en ella gracias a todas las opciones de decoración y reformas para el hogar.



Todo esto, se debe, en gran parte, al movimiento deco que existe en Redes Sociales como Instagram o Pinterest, donde podemos encontrar numerosos perfiles en los que inspirarnos.



En este contexto, tuvo un papel de peso la crisis económica de 2008, pues de alguna manera nos obligó a pasar más tiempo en casa, el ocio ahora se entendía de puertas hacia dentro. Así, empezó a cobrar valor compartir buenos momentos y disfrutar de la compañía de los seres más queridos para lo que se hacía necesario, hacer de nuestras casas un hogar, un lugar cómodo y confortable.



La actualidad, se está viendo afectada por una grave crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Esta situación, nos obliga a estar en casa y con ello, plantearnos multitud de cuestiones. Relacionado con el tema que nos atañe, de nuevo ponemos en valor si contamos con todo aquello que necesitamos para hacer de nuestra casa un lugar cómodo, acogedor y cálido. Decoración, mobiliario, distribución, estilo… son factores que influyen y ayudan a conseguir ese objetivo final, un hogar.



Sentirnos bien en casa Ahora más que nunca, apreciamos lo que es sentirnos bien en casa, tener un hogar confortable que consiga evadirnos en el que no echar tanto de menos el mundo exterior.



Una casa realmente a nuestro gusto cobra importancia, puesto que deberíamos considerar nuestro hogar como ese templo o refugio a salvo de estrés y malas energías.



Ahora que tenemos tiempo quizás es el mejor momento para pensar en esas mejoras o cambios que nos apetece hacer en casa. Bucear entre las propuestas especializadas que internet pone a nuestro alcance nos parece la mejor idea. Un ejemplo de ello, es la Tienda Conely, donde podrás encontrar todo un mar de opciones decorativas. Mobiliario, decoración, iluminación, puertas… en definitiva, una amplia oferta de productos, ideales para darle a tu hogar ese toque de distinción. Una amplia oferta de productos artesanales para darle ese toque de distinción a tu hogar.



Podrás hacerte con una pieza realizadas a medida, aportar ese sello personal y auténtico, optar por elementos decorativos inspirados en otras culturas, para añadir ese toque de exclusividad que tanto gusta o hacerte con piezas únicas, en muchas ocasiones antiguas, en las que la esencia del paso del tiempo cobra más vida que nunca.



Madera y metal para dar como resultado creaciones únicas Hoy en día no es fácil encontrar carpinteros para una fabricación a medida de ventanas, puertas, o estructuras de madera, como tampoco lo es, encontrar un lugar en el que se reúnan esas piezas de carácter artesanal con otras de inspiración vintage rústica, boho o de aires más modernos.



Tener la posibilidad de encontrar una solución donde tengamos todo lo necesario para transformar nuestro hogar y sus estancias, incluso nuestro negocio, es mucho más práctico, pudiendo incluso contar con un asesoramiento que nos ayude a escoger los elementos adecuados de acuerdo a nuestro gusto y necesidades.



El trabajo de la madera mezclado con el del metal, es algo que no no cualquier profesional puede hacer, y que muchas veces es necesario para dar ese toque final, renovado y actual.



En exterior, soluciones en las que ventanas y puertas en madera, se unen a barandas y cancelas en forja aportando carácter y haciendo que la exclusividad de estas piezas sea más que protagonista.



En interior, además de una atmósfera relajada, debemos ser capaces de encontrar soluciones estéticas pero a la vez funcionales, aquellas que hacen que nuestro día a día sea más fácil



Jardines a los que no les falta detalle Hoy en día contar con un jardín o espacio exterior es realmente un regalo. Poderlo llenar de plantas y flores y convertirlo en nuestro pequeño oasis, es algo que no debemos descuidar, como tampoco deberíamos hacerlo con el resto de decoración.



Celosías de madera o piedra, tinajas, maceteros, fuentes y figuras o estatuas, que darán personalidad a nuestro espacio exterior transformándolo en un paraíso privado.



Desde accesorios de inspiración más clásica o tradicional, a elementos rescatados desde culturas lejanas, que aportarán misticismo y un ambiente relajado a nuestro jardín o terraza. Piezas únicas, en ocasiones de dimensiones sorprendentes, que harán que realmente podamos desconectar al llegar a casa.



Dale la importancia que merece a tu casa, seguro que es algo que ahora estás valorando mucho más. No olvides ponerte en manos de empresas profesionales en las que puedas encontrar productos de calidad y diseños exclusivos, es la única forma de conseguir un resultado alejado de lo común.