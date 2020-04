El coronavirus que impidió el gran desfile latino primaveral que se iba a dar en el centro de Londres

En el día mundial del artista queremos hacer un homenaje a los artistas de habla hispana y portuguesa que residen en la cuna de la lengua inglesa. Justo ahora se cumple un mes de cuando muchos de ellos se preparaban a realizar lo que hubiese sido el mayor despliegue cultural y artístico latino en cualquier primavera londinense.



Hace un mes se iba a dar el festival de San Patricio. Esta celebración se da en muchas grandes urbes del mundo donde hay significativa presencia de irlandeses, pues éste es el patrón y símbolo nacional de dicha isla.



Alrededor del 17 de marzo de cada año se realizan grandes desfiles masivos en dicha ocasión desde Nueva York hasta Londres. En el 2020 todos éstos fueron cancelados, siendo ello la primera señal de que actos multitudinarios deberían ser anulados por el COVID-19.



El último lugar donde dicho festival se suspendió fue en la capital británica, cosa que se hizo apenas a dos días de que ello ocurriese. Esto último es una muestra del hecho de que en el Reino Unido se tomaron las medidas más tardías para hacer frente a la pandemia. Los resultados saltan a la vista pues UK es el único país del mundo donde su gobernante entró en cuidados intensivos por contraer dicho virus, el cual también contaminó a varios miembros de su gabinete y al futuro rey Carlos. Además, las islas británicas son quienes tienen a nivel mundial la mayor cantidad de muertos en relación a pacientes sanados por el coronavirus.



En esta nota queremos hacer un homenaje a todos aquellos hispanos y lusófonos que trabajaron tanto para preparar lo que iba a ser el mayor y más significativo bloque iberoamericano que desfile por las calles del centro de Londres. Cerca de una veintena de grupos folclóricos latinos estuvieron coordinando para hacer pancartas donde se iba a rendir tributo al padre de la patria de la Irlanda independiente, Eduardo de Valera, quien fue un hispano-cubano nacido en las Américas, y a los héroes irlandeses que lucharon por la independencia latinoamericana hace 2 siglos y por los componentes del famoso Batallón San Patricio que hace casi 175 años defendió a México de la invasión estadounidense. Esto último iba a marcar un hito en la historia pues se iba a combinar una alta representación artística con un levantamiento del perfil cultural de nuestra comunidad.



En ese momento, en mi calidad de haber estado coordinando con la alcaldía de Londres la inscripción de varios grupos folclóricos luso-hispanos, hizo un reporte del que ahora reproduzco unas partes.



Histórico





Queremos agradecer a la alcaldía de Londres y a los organizadores de San Patricio 2020 por el enorme apoyo dado a los latinos y luso-hispanos. Por primera vez en la historia de dicho certamen se logró que TODOS los grupos latinos que aplicaron fuesen aceptados, mientras que ellos decidieron que el contingente del Mes Amigo OLA fuese el mayor de todo el desfile.



Además de dicho bloque se aceptaron a otros 4 de Bolivia. Lo hermosos y solidario es que el contingente de OLA MES AMIGO llegó a incluir a más de una docena de grupos folklóricos de habla portuguesa y española, mientras que los restantes grupos que fueron aceptados decidieron abrir sus puertas a otros elencos.



El comité organizador del Mes Amigo no solamente logró que se ingresara su propio sector sino que se garantizara la participación de todos los elencos que habían aplicad o, incluyendo del resto a quienes se demoró mucho en dar el sí y en un caso a uno que se les dio un no y se logró ganar la apelación.



De esta manera se pudo habilitar la participación de unos 300 artistas de al menos dos decenas de grupos provenientes de más de una decena de naciones.



Además, con los organizadores de dicho festival se logró un acuerdo para transformar la participación de los hablantes del español y del portugués en un homenaje a los grandes irlandeses iberoamericanos. Decenas de pancartas fueron confeccionadas para recordar a los héroes irlandeses de la independencia andina, tales como Bernardo O’ Higgins (libertador de Chile y del Perú), Francis O’ Connnor (mano derecha de Simón Bolívar y primer ministro de defensa de Bolivia), entre otros tantos de los miles de combatientes irlandeses que lucharon por la independencia y unidad hispanoamericanas.



Mientras se conmemoraba el bicentenario de los voluntarios irlandeses en Sudamérica también se resaltaba el 175 aniversario del Batallón de San Patricio que defendió a México e Ibero América de la agresión y expansión estadounidenses. No solamente se confeccionaron pancartas para héroes de guerra sino también para toda clase de irlandeses que hicieron mucho por nuestras naciones: desde Éamon de Valera (el cubano español que fue el principal jefe de gobierno y de Estado que haya tenido Irlanda) hasta el profesor Fred Halliday (autor de numerosos libros sobre Latinoamérica y antiguo colaborador de Minka News).



Felicitaciones





Quisiéramos felicitar al equipo del Mes Amigo OLA timoneada por Hortensia Celis, Mary Valverde, Antonio Guzmán, Mayiya Andrade, Diego Caicedo y Pilar Cerón por haber logrado ir juntando a más de una docena de grupos e ir confeccionando un hermoso contingente. Junto a ellos llegaron a estar los elencos folklóricos de la Casa Cabo Verde, Yes Brasil, Palop United, Yuruparí, Sindicato Voces Unidas, Fundación Katufa, Manabitas Unidos, Perú, Eireté, Dominicanos en Acción, Raíces Tungurahua, Mestizo, Chile, México Lindo, el Centro Portugués y Renacer.



Otro fuerte saludo al equipo de Vilma Villegas, Marcelo Villarroel, Javier y Mariela quienes lograron hacer entrar a los muy profesionales grupos de caporales San Simón y Mi Viejo San Simón, así como a Tinkus San Simón. Ellos, a su vez, decidieron cooptar a otros grupos folclóricos para abrir sus puertas a una mayor participación de nuestra comunidad.

También saludamos a los grupos Morenada Kantuta y Salay Bolivia. Este último liderado por Inés Castro y William fue inicialmente vetado por la alcaldía de Londres, pero trabajando juntos con el comité organizador del Mes Amigo se logró revertir esta decisión y más que duplicar su cupo original. De esta forma se pudo dar cabida a otros grupos de Salay (como Salay UK) y también de la federación latina de artistas y grupos.



Con la mayoría de los grupos bolivianos se decidió hacer numerosas pancartas y banderolas resaltando a Francis O’ Connor, el libertador irlandés de dicha nación, el mismo que previamente había peleado junto a Bolívar y Sucre desde Venezuela hasta Junín y Ayacucho 1824. Varias imágenes también mostraban a la provincia O’ Connor que queda del lado boliviano casi al lado de Argentina y cerca del Paraguay.



Vilma hizo una hermosa bandera a nombre de los Bolivianos de O’ Connor e hizo muchas investigaciones sobre la Brigada San Patricio que defendió a México de la conquista estadounidense. Hortensia diseñó más de una decena de carteles incluyendo a los numerosos grandes irlandeses iberoamericanos.



Algo que igualmente se logró fue la inclusión de vehículos con un fuerte sonido, algo que inicialmente fue descartado por los organizadores quienes exigían altos controles de contaminación.



Antes de culminar esta nota rindiendo un particular homenaje a varios de los artistas que se prepararon para estar en dicho desfile y que han terminado contrayendo el coronavirus. Tres miembros del Comité Organizador del Mes Amigo aún siguen re-poniéndose del COVID-19.



Desgraciadamente no se pudo llevar a cabo un desfile que hubiese marcado época en nuestra comunidad. No obstante, las lecciones están claras. Si trabajamos en unidad, armonía y solidaridad podemos lograr muchas cosas.



Y, ahora, debemos prepararnos para hacer nuestro propio desfile dentro de nuestro propio mes. Todos los latinos, hispanos y lusófonos de las grandes potencias anglo-parlantes celebramos el mes de nuestra herencia en Septiembre-Octubre.



Todos juntos debemos potenciar al mes de nuestra comunidad (el Amigo History Month) y dentro de éste a un gran desfile donde TODOS puedan participar.