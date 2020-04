Descubrir cómo Ferreidea.com ha revolucionado la ferretería online en el año 2020 Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 11:13 h (CET) La plataforma de venta de ferretería online Ferreidea.com ha conseguido cambiar la forma en la que los españoles hacen sus compras en linea este año 2020 gracias a un surtido de más de 100.000 productos y un equipo de expertos que ayudan a los usuarios a resolver todas sus dudas mediante WhatsApp La historia de Ferreidea se remonta 30 años atrás cuando en 1991 abrieron su tienda física de ferretería en Castellón de la Plana. Con el paso del tiempo la sociedad ha ido cambiando y con ella también lo han hecho las necesidades de sus clientes, por ello Ferreidea decidió dar el salto al mundo on-line con su E-commerce Ferreidea.com mediante el cual pretendían extender su capacidad de hacer lo que mejor saben hacer: dar consejos y soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes ofreciéndoles los productos que necesitan.

Gracias a un stock de más de 100.000 artículos permiten a los usuarios poder elegir todo lo que les hace falta de forma cómoda y sencilla desde el sofá de sus casas, sin tener que desplazarse ni hacer cola en ningún establecimiento físico. En aproximadamente 24 / 48 horas los clientes reciben su pedido en su casa sin haber tenido que gastar tiempo y combustible en ir hasta el comercio físico por lo que a los clientes de esta ferretería online les permite ahorrar las dos cosas mas valiosas que poseen: su tiempo y su dinero.

Como valor añadido, disponen de un equipo de expertos en ferretería que resuelven todas sus dudas ya sea mediante llamada telefónica, correo electrónico o para aquellos mas modernos también lo hacen vía WhatsApp. "Cuando empezamos con nuestra web teníamos claro que nuestro objetivo iba a ser el arropar lo mas posible a nuestros clientes en todo lo que necesitaran a pesar de la distancia que nos separa de ellos y para conseguir esto hace falta una atención al cliente impecable. Cuando compras en Amazon no puedes llamar a nadie si tienes una duda o necesitas pedir un consejo, sin embargo, en Ferreidea.com solo tienes que enviarnos un WhatsApp y estaremos a tu lado para aconsejarte y acompañarte durante el proceso de compra, los jóvenes lo agradecen, pero los mas mayores son los mas beneficiados de este servicio" citó el el titular de Ferreidea.com durante la entrevista.

Además en esta web no solo se puede encontrar artículos de ferretería o herramientas de jardinería sino que incluso puede encontrar material eléctrico como bombillas LED o lámparas para su hogar. También se puede adquirir accesorios para camping, ropa de montaña, cuchillos de supervivencia o incluso material policial para profesionales de seguridad privada y agentes de la ley como policía nacional y guardia civil.

Se debe admitir que los tiempos cambian y por eso ya son muchos los clientes que se están beneficiando de todas las ventajas que proporciona Ferreidea.com mediante su plataforma de ferretería online.

"Gracias a Ferreidea.com nunca ha sido tan cómodo, fácil y seguro realizar sus compras online", afirman.

