InnovAtlántico, la Industria 4.0 vuelve con fuerzas renovadas

miércoles, 15 de abril de 2020, 11:06 h (CET) La segunda edición del Salón de las Nuevas Soluciones Tecnológicas se celebrará en Vigo los días 7 y 8 octubre Tras el éxito de la primera edición de del Salón de las Nuevas Soluciones Tecnológicas, InnovAtlántico 4.0, la dirección sigue trabajando en la segunda edición, pese a las dificultades que suponen la actual crisis del coronavirus. Raquel Robledo, directora del salón confía en que en el mes de octubre “se recupere la situación y podamos celebrar el salón con normalidad”.

“Los expertos coinciden en que el 15% de los empleos actuales no existirá dentro de cinco años, pero el 30% de las funciones requeridas por el mercado laboral en ese futuro, tampoco existe aún”, señala Raquel Robledo, “de ahí la importancia de La nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos”, concluye.

El Exhibition Center, será el escenario de la segunda edición del Salón de las Nuevas Soluciones Tecnológicas, InnovAtlántico 4.0, los días 7 y 8 octubre de 2020. El salón reunirá todas las novedades relacionadas con la Industria 4.0, o lo que es lo mismo, un nuevo modelo industrial y empresarial cuyo eje son los datos y su manejo e interacción.

La implantación de nuevas tecnologías en la Industria ha creado un nuevo modelo de negocio en el que los datos adquieren una gran importancia para el negocio. La industria ha dado un importante paso al alcanzar la capacidad de conectar todos los sistemas. El intercambio de información gracias a esas conexiones y su aprovechamiento por las diferentes industrias es lo que se llama Industria 4.0. o la cuarta revolución industrial, como algunos definen.

Además, y relacionadas con estas tecnologías, han ido apareciendo otras, igualmente sofisticadas pero aplicadas a campos más reconocibles: la medicina, la ingeniería, la pesca y su industria transformadora, la industria aeroespacial, forestal, logística o automoción, son algunos de los sectores dónde ya se han dado pasos importantes en la adopción del concepto industria 4.0.

Para Raquel Robledo, directora del Salón, “éstas y otras tecnologías y sus aplicaciones son el contexto de InnovAtlántico y la base de un salón en el que tienen cabida todos los sectores susceptibles de avanzar en la adopción de sistemas que comparten una misma enseña: La Industria 4.0”.

InnovaAtlántico 4.0 se dirige de nuevo al consumidor industrial de tecnología y, fundamentalmente a aquellas empresas extractivas, de producción o de servicios cuya actividad se centra o se ve beneficiada con la aplicación de estas nuevas herramientas. Serán, por lo tanto, y en cada sector representados los empresarios, directivos y técnicos de estas empresas y/o instituciones los mayores interesados en acudir al área de exposición. La generación directa de negocio es el objetivo principal de InnovaAtlántico 4.0, pero no el único. Como espacio de intercambio de experiencias, InnovaAtlántico 4.0 será también una oportunidad para que los investigadores y desarrolladores obtengan una visión global de la situación del mercado y establezcan contactos.

El 30% de los trabajos del futuro, no existen

Según algunas estimaciones, el 15% de los empleos actuales no existirá dentro de cinco años, pero el 30% de las funciones requeridas por el mercado laboral en ese futuro, tampoco existe aún.

InnovAtlántico 4.0 ha demostrado ser un punto de encuentro necesario para, por una parte, dar a conocer las aplicaciones ya conocidas de estas nuevas tecnologías y, por la otra, hacer accesibles a emprendedores y empresarios nuevas vías de negocio o de apoyo a la producción. En este sentido, InnovAtlántico 4.0 representará de nuevo una oportunidad tanto para las empresas que desarrolla estas innovaciones tecnológicas, como para la que ofrecen servicios en los que se utilicen estas nuevas herramientas.

El área expositiva se complementará con panel formativo, en las que participaran expertos en diversos campos ligados a la Industria 4.0., todo ello en el marco del Fórum Innovatlántico.

Porqué en Vigo

La ciudad de Vigo es uno de los principales centros de producción del Noroeste de la Península Ibérica y se encuentra en un lugar privilegiado de relación con Portugal y el resto del Arco Atlántico y con América. El Puerto ha sido tradicionalmente el escenario del desarrollo de la ciudad y de esta vocación de relación e intercambio.

Además, la ciudad cuenta con una Universidad muy activa y centros tecnológicos en distintos sectores como la automoción o la industria conservera o centros de investigación punteros a nivel internacional relacionados con el mar o la industria aeroespacial.

En este contexto, la existencia de una cita anual para la puesta en común y la muestra de tecnología e innovación puede suponer un escenario idóneo para la generación de negocio, para el intercambio de experiencias y para la poner en contacto a los técnicos, investigadores e inversores que se concentran en este área o que acudan de otras zonas de España y Europa.

