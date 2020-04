Cinco productos que ha traído la cuarentena para mejorar la piel con novedades como Boutijour Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 10:03 h (CET) La esperanza incita a que del confinamiento salgan casas impolutas, padres que han aprendido con los deberes de sus hijos y unas pieles maravillosas, sobre todo con algunas novedades que acaban de aterrizar para hacer de la clausura algo más llevadero ¿Cómo están respondiendo las pieles al encierro? Dependiendo de la situación de cada uno, las pieles están respondiendo al aislamiento de una forma u otra. Muchas están bastante mejor, “algo propiciado por una menor exposición a agentes externos como la contaminación o los rayos solares”, explica Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics, quien continúa comentando que “también el hecho de no llevar maquillaje o filtros solares está favoreciendo que la piel esté mejor. Un claro ejemplo son las pestañas que, al no llevar máscaras oclusivas, están recuperándose, puesto que el vello y el folículo piloso están respirando”.

De la misma forma que la calidad del aire de las ciudades ha mejorado por la menor presencia humana y de coches en las calles, la calidad de la piel se está optimizando. Sin embargo, hay casos concretos en los que se nota mayor presencia de granitos, sequedad o sensibilidad, algo que, como cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, “se debe en gran medida a los cambios emocionales que afectan a la piel de una forma u otra, somatizando aspectos como la ansiedad o la tristeza. Un desequilibrio anímico provoca un desorden en la alimentación, la digestión, la tensión muscular y, también, en la piel. Es bastante común que ante situaciones de este tipo aparezcan imperfecciones desencadenando una mayor producción sebácea, irritación cutánea, etc.”.

En este maremágnum de sentimientos, tensiones y tiempo de reclusión, aparecen nuevos tratamientos que resultan perfectos para tratar la piel en periodos de confinamiento, una fase perfecta para probar, además, nuevos productos y ver cómo la piel responde ante ellos. ¿Teletrabajar con una mascarilla de efecto lifting puesta? Por qué no…

Al más puro estilo Hannibal Lecter

Ciertas escenas de Hollywood vienen a la mente cuando se ve esta mascarilla. Pero nada tiene que ver con El silencio de los corderos o con El cuento de la criada, sino con Boutijour, una nueva firma que acaba de aterrizar en España con una colección de mascarillas apasionante. Entre ellas destaca su X-Lifting Mask, que se adapta perfectamente a cada rostro recogiendo desde el cuello para ejercer el efecto elevador de la mandíbula, algo que se asegura gracias a las sujeciones a las orejas. Su formulación también es digna de ciencia ficción, puesto que cuenta con algo denominado Volufline TM, “un ingrediente patentado compuesto por diferentes extractos vegetales que trabajan para repulpar la piel y reafirmar el tejido. Algunos de estos extractos son de anemarrhena y de poliisobuteno hidrogenado, una serie de polímeros orgánicos”, explica Valeria Navarro, directora de educación de Boutijour en España.

La fórmula se completa con flor de loto, que protege de agentes externos; cafeína para descongestionar y mejorar la circulación; complejo de té con efecto antioxidante; colágeno marino para hidratar; y coenzima Q10 que protege de los radicales libres.

Manos bien cuidadas

En una época en la que lavarse las manos ha pasado de ser necesario a ser imprescindible, en la que se somenten a la higiene mucho más que antes, se hace inevitable recurrir a productos que no solo limpien y desinfecten, también deben cuidar la piel. Justo ahora aterriza en España ZADOR, una firma húngara de jabones tan prácticos como apetecibles. No solo a nivel estético son maravillosos, ya que también hacen de los 20 segundos de rigor un viaje por los sentidos con sus diferentes aromas. Además, cuidan las manos. De hecho, ZADOR Almond & Clementine, por ejemplo, resulta tan vigorizante como nutritivito gracias a su aroma cítrico, que se complementa perfectamente con el aceite de almendras, rico en ácidos oleico y linoleico, proteínas y vitaminas A, B1, B2, B6, E y D, que nutren en profundidad, tratan la sensibilidad y protegen la piel. Esta pastilla posee agua termal del lago Hévíz, curativa, y manteca de karité orgánica, absolutamente nutritiva.

Confinamiento con cannabinoides (para la piel)

Habrá muchos que, en situación de aislamiento, se crean que este producto tiene algo que ver con el cannabis, pero no. “Aunque familiares, el ingrediente de bienestar del momento, CBD, se deriva naturalmente de la planta de cáñamo y trabaja con el sistema endocannabinoide natural de la piel. Además de proporcionar hidratación, aporta propiedades calmantes, revitalizando la piel estresada y problemática para lograr una apariencia general más saludable, radiante y de aspecto juvenil”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Este producto se suma a una de las fórmulas estrella de Perricone MD, Cold Plasma+, que presenta Cold Plasma Plus+ CBD Advanced Serum Concentrate, para tratar las diez preocupaciones más comunes relacionadas con la edad, como las arrugas, la pérdida de firmeza, la pigmentación o la hipersensibilidad. Ésta es una edición limitada con que añade el activo estrella, formulado con la forma más pura de CBD, 99% aislado, a diferencia del CBD de espectro completo que puede contener otros fitocannabinoides.

Dormir como un corderito

En una situación como ésta, a veces lo que más cuesta es dormir y relajarse. En este sentido, la aromaterapia ha demostrado ser tremendamente eficaz y, en concreto, aromas como la lavanda o el vetiver tienen fama mundial por ser unos tranquilizantes natos. “Cuando olemos un aroma, se activa el sistema límbico que, automáticamente, manda órdenes al cerebro, por decirlo de alguna manera. Así, determinados aromas resultan, por ejemplo, revitalizantes, y otros profundamente relajantes”, explica Bella Hurtado, directora de educación de Aromatherapy Associates. La firma inglesa cuenta con un spray (Deep Relax Sleep Mist) para almohadas -o sábanas, sofás, toallas, ambiente…- que traslada a un entorno pacífico a quien lo huele. Con notas de vetiver, camomila, ylang ylang, pachuli y sándalo, este mist realizado con aceites esenciales naturales es una forma perfecta de despedirse de la fatiga diaria y disfrutar de unas confortables horas de sueño.

Higiene máxima (en el rostro)

Tan importante es la limpieza facial como la de las manos. Si uno se toca el rostro tanto como dicen, mejor que esté impoluto. Este limpiador tiene, como quien dice, un día, porque lo acaba de lanzar Medik8. Se trata de Cream Cleanse y es un limpiador cremoso con efecto antiedad de aporte nutritivo que, además, posee una gran capacidad de arrastre para eliminar así cualquier impureza que pueda estar depositada sobre la piel. Como comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la marca, “este cleanser aterciopelado infundido con manteca de karité natural y aceite de naranja derrite las impurezas para despegarlas del tejido y así retirarlas con facilidad”. Elimina eficazmente el maquillaje al tiempo que cuida la tez de rostro, contorno de ojos y cuello, también, por su contenido en glicerina, un humectante natural que se encuentra en la piel y que mejora la función de barrera de la piel y reduce la pérdida de humedad.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.