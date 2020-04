Gerard Duelo, escritor, empresario y presidente de los APIs, presenta la novela sobre Australia: CONVICTOS Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 10:03 h (CET) CONVICTOS, la segunda novela de Duelo, retrata la fundación de Australia. Esta obra se presenta en el marco de la celebración del Día del Libro en toda España y de Sant Jordi en Cataluña, eventos que por primera vez en su historia se celebrarán en formato "digital". "Duelo ha capturado perfectamente el ambiente de la época y destacado muchos aspectos interesantes de los primeros días de los convictos en la colonia", opina el Cónsul Honorífico de Australia, John S. Rochlin En estos días de cuarentena, muchos son los que están dedicando más horas a ese propósito recurrente para el que nunca se tiene tiempo: la lectura. Es por ello que, a lo largo de las últimas semanas, se ha incrementado considerablemente la venta de libros, tanto en papel como en digital. Un gran número de personas se han visto abocadas a reorganizar su rutina y han apostado por la lectura en tiempos de confinamiento. Desde novelas de ciencia ficción hasta novelas psicológicas, pasando por las novelas históricas, como es el caso de Convictos, de Gerard Duelo, en la que el lector es capaz de teletransportarse hasta Australia en estos días de confinamiento.



A lo largo de los últimos años, Australia se ha convertido en una de las destinaciones preferidas, tanto para viajar como para trabajar y residir, por una gran parte de españoles. Tanto es así que este mismo año el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba un estudio en el que afirmaba que, a fecha de 1 de enero de 2020, había 22.785 españoles residentes en el país. Echando la vista atrás, desde 2004 el numero de personas que han viajado desde España hasta Australia con un visado de estudiante se ha disparado y, actualmente, hay 10 veces más españoles que deciden emprender este viaje. La seguridad, la riqueza, el clima o la belleza de sus paisajes son sólo algunos de los atractivos que han convertido Autralia en un país predilecto y de ensueño para muchos.



En este contexto, Gerard Duelo ha publicado su segunda novela, Convictos, editada por La Vocal de Lis, en la que muestra la transformación de Australia como colonia británica desde ser considerada por la corona un lugar remoto e ideal para deshacerse de su numerosa población reclusa, hasta ser reconocida como un territorio con el potencial de convertirse en el gran país que es hoy. Se trata de un lanzamiento muy singular, puesto que su promocion hará especial enfásis en su versión digital (con dedicatorias digitales firmadas por el autor).



Convictos es el nuevo desafío para Duelo, acostumbrado a sortear dificultades en la vida y en el mundo profesional. A sus 70 años, ha mantenido su premisa de vida: ninguna circunstancia, por complicada que sea, lo detiene. “La ingenuidad me permite alcanzar metas para las que otros mejores que yo se autodescartan”. Por eso, y pese a las coyunturales circunstancias, decidió seguir adelante con el lanzamiento de su obra, pues su editorial cree que puede ser la mejor novela histórica del año.



La presentación oficial del libro está prevista mediante un webinar para toda España el 20 de abril a las 19:30h que contará con el Cónsul Honorífico de Australia, la profesora de novela histórica de la Escuela de escritura del Ateneo Barcelonés, la editora de Vocal de Lis y el propio autor. La novela se podrá adquirir, tanto impresa como digitalmente, en las tiendas o en sus webs, de Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés, La Vocal de Lis, así como en otras importantes librerías.



Sinopsis de la Novela

Convictos quiere retratar, a través de las peripecias vitales de una larga serie de personajes, la fundación del país que hoy es Australia, en un periodo que abarca desde 1784, cuando Inglaterra se plantea transportar allí a sus convictos, hasta 1838. En estos poco más de cincuenta años, la corona inglesa pasa de considerar ese territorio como un lugar remoto conveniente para deshacerse de su numerosa población reclusa a admitir su potencial como colonia. Pero lo que interesa al autor de esta novela ante todo es describir la dureza de estos primeros tiempos en la colonia y en el trato inhumano y degradante que se les daba a los convictos, así como las injusticias que los nuevos colonos (muchos de ellos ex convictos) cometieron con los aborígenes, desposeídos de sus tierras y casi exterminados.

Versión digital de CONVICTOS

Booktrailer de CONVICTOS



Trayectoria profesional de Gerard Duelo

Tras haber asumido numerosas responsabilidades profesionales como alto directivo de multinacionales y propio empresario, es actualmente el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España; presidente del COAPI de Barcelona y de la Asociación de Inmobiliarios de Catalunya; presidente de la futura Confederación Nacional de Inmobiliarios de España y vicepresidente de FIABCI. Internacional en España.



Última consideración

Para una editorial joven fundada por tres mujeres hace 4 años, decidir el asumir un riesgo no habitual y apostar por editar, en unos momentos difíciles, un libro de 600 páginas de un escritor no muy conocido, es una atrevida apuesta sólo justificada por la confianza que la editora demuestra en la novela.

