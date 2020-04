NTT Ltd. se convierte en "Business Avenger" para resaltar el papel crucial del sector privado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 15:26 h (CET) Como proveedor mundial de servicios tecnológicos, apoya el Objetivo Global de "Ciudades y Comunidades Sostenibles" NTT Ltd., compañía líder mundial en servicios tecnológicos, ha anunciado que se convertirá en "Business Avenger" como parte de su compromiso para ayudar a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Objetivos Globales) para 2030. NTT Ltd. formará equipo con otras 16 grandes compañías internacionales que quieren contribuir al éxito de los Objetivos Globales (entre las que figuran Coca-Cola, Avanti, Google, Diageo, Microsoft y Nike), y ha elegido apoyar el objetivo de “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.

Presentados en 2015, los Objetivos Globales son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, preservar el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad en 2030. Ahora que se entra en la “Década de la Entrega”, NTT Ltd. se ha unido a empresas líderes, políticos, ciudadanos y miembros de la sociedad civil de todo el mundo para desempeñar un papel crucial mediante acciones inspiradoras. También se compromete a acelerar los avances antes del “Día Mundial de la Acción”, que tendrá lugar en septiembre de 2020. En esa jornada, los líderes mundiales informarán sobre las medidas que han adoptado para promover la sostenibilidad, la prosperidad, la igualdad y las oportunidades para todos.

Según el consejero delegado global de NTT Ltd., Jason Goodall: “El desarrollo sostenible es fundamental para nuestro propósito de habilitar el futuro conectado. 2020 es el año de la acción de emergencia, cuando las empresas deben tomar decisiones críticas. Ahora más que nunca, el mundo necesita soluciones valientes. Desde la pandemia del COVID-19 hasta la crisis climática y el bienestar de toda la vida en la tierra, creemos que la tecnología es la clave para resolver algunos de los mayores problemas del mundo. Por eso estamos tan orgullosos de ser Business Avengers para ciudades y comunidades sostenibles ".

Jon Hales, director de empresas y clima de Project Everyone, añade: "Los Objetivos Globales no se pueden alcanzar sin las empresas: mediante su actividad principal, apoyo financiero, redes de empleados e influencia de alto nivel, compañías como NTT Ltd. desempeñarán un papel fundamental para impulsar la acción y acelerar los avances. También creemos que estos objetivos están intrínsecamente relacionados con el éxito y la prosperidad futura de las organizaciones y compañías de todo el planeta. Un mundo más saludable, pacífico y próspero es importante para todos. Cada negocio y cada persona pueden tener un papel para hacer posible ese futuro, por lo que felicitamos a las 17 empresas que han anunciado su compromiso de ayudarnos a lograr nuestros objetivos”.

Junto con sus clientes, NTT Ltd. está encontrando formas en que la tecnología puede ayudar a minimizar el impacto de la disrupción en las ciudades y comunidades del mundo durante este período excepcional:

La nube ayuda a los seres queridos a mantenerse conectados: junto con un grupo de hospitales universitarios en el Reino Unido e Irlanda, están ayudando a los pacientes en cuarentena por COVID-19, a sus familias y a sus médicos a mantenerse conectados a través de videoconferencias seguras basadas en la nube.

Las herramientas de colaboración cambian el futuro de los estudiantes africanos: junto con un grupo de institutos en Sudáfrica, están permitiendo a los alumnos mantenerse al día con sus estudios académicos y prepararse para la educación superior durante la cuarentena, utilizando herramientas de colaboración de Microsoft.

La solidaridad digital puede mantenernos productivos durante una crisis: junto con un proyecto de solidaridad digital en Europa, están ayudando a los ciudadanos, profesionales y empresas a mantenerse activos y productivos al hacer que una plataforma de videoconferencia esté disponible de forma gratuita.

Las comunicaciones con los clientes se realizan a través de la web: junto con una organización de servicios financieros de EE. UU., están ayudando a mantener la comunicación entre los gestores de la cartera de inversiones y sus clientes y posibles clientes a través de webcasts.

Los wearables contribuirán a globalizar la formación presencial: junto con un proveedor mundial de alimentos y bebidas, están facilitando la orientación y la capacitación in situ de empleados de fábricas en Asia-Pacífico por expertos de compañías europeas a través de tecnología wereable.

