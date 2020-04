AleaSoft colabora en el desarrollo de las energías renovables solar y eólica en la India Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 14:45 h (CET) Actualmente el parque de generación de electricidad de la India está liderado por la generación de origen térmico, fundamentalmente el carbón. La eólica y la solar ocupan el tercer y cuarto puesto en cuanto a capacidad instalada y el Gobierno de la India se ha planteado como objetivo un importante incremento en los próximos años. En este contexto, AleaSoft colabora con Power Grid Corporation of India, como proveedor de previsiones de energía solar y eólica El sistema eléctrico de la India está dividido en cinco regiones: Norte, Este, Oeste, Noreste y Sur. La integración de estas regiones la realiza el operador del sistema, National Grid. El sistema eléctrico está interconectado con Bután, Bangladesh, Myanmar y Nepal.

El parque de generación de electricidad de la India es mayoritariamente térmico. Teniendo en cuenta los datos disponibles hasta el 29 de febrero de este año, de los 369 GW instalados el 62% corresponde a generación térmica, que incluye al carbón, lignito, gas y diesel. El carbón ocupa el primer lugar en cuanto a potencia instalada del país, con un 54% del total.

Las energías renovables representan el 36% del parque de generación de la India, con la hidroeléctrica en primera posición. El conjunto de la gran hidroeléctrica y la minihidroeléctrica constituyen el 14% de la potencia instalada en el país. De hecho, esta tecnología ocupa la segunda posición en cuanto a potencia instalada en el mix indio.

La eólica y la solar ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente en cuanto a potencia instalada. La eólica, con 38 GW instalados, representa el 10% de toda la potencia instalada, y la solar, con 34 GW, constituye un 9,3%.

Los objetivos del Gobierno de la India en cuanto al desarrollo de las energías renovables son ambiciosos. Según el Plan Nacional de Electricidad (NEP, por sus siglas en inglés) el objetivo es aumentar la capacidad renovable hasta 175 GW en 2022, una cantidad que no incluye a la gran hidroeléctrica. Actualmente la capacidad renovable sin incluir a la gran hidroeléctrica es de 87 GW. Concretamente se espera que la capacidad solar en ese año alcance los 100 GW y la eólica los 60 GW. En 2027 se plantea como objetivo alcanzar los 275 GW de capacidad renovable.

AleaSoft, la empresa especializada en previsiones de energía, está formando parte de este proceso de crecimiento de las energías renovables en la India. Este mes se cumple el primer trimestre de su colaboración con Power Grid Corporation of India, la Utility de Transmisión Central (CTU, por sus siglas en inglés) de la India y la principal compañía de transmisión de energía eléctrica del país. AleaSoft, junto con otros proveedores, suministra desde enero de 2020 los servicios de previsiones de energía solar y eólica para los Centros de Gestión de Energías Renovables (REMC, por sus siglas en inglés) de la India, después de un año de prueba y calibración de los modelos predictivos.

El servicio que ofrece AleaSoft a Power Grid consiste en el suministro de previsiones de generación de las estaciones de energía eólica y solar a corto plazo, incluyendo las previsiones de la próxima semana, próximos días y próximas horas, con diversas granularidades. De momento, las estaciones de las que AleaSoft obtiene previsiones se encuentran en los estados Tamil Nadu, Karnataka y Andhra Pradesh de la región Sur y Gujarat, Maharashtra y Madhya Pradesh de la región Oeste.

AleaSoft aspira a continuar ayudando al crecimiento de las energías renovables en la India durante los próximos años, así como en otros países asiáticos.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace:https://aleasoft.com/es/colaboracion-desarrollo-energias-renovables-solar-eolica-india/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.