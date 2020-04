La beta cerrada de VALORANT™ bate récords de audiencia en Twitch Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 13:21 h (CET) El nuevo shooter táctico de Riot Games hace historia en el lanzamiento de su beta con 34 millones de horas vistas El servicio líder de streaming, Twitch, y Riot Games han anunciado que la beta cerrada del nuevo shooter táctico, VALORANT, ha batido el récord de más horas vistas en un solo día en una sola categoría de juego con 34 millones. Además, han llegado a 1.7 millones de espectadores concurrentes, solo superado por el League of Legends durante las finales de Worlds 2019. Riot Games está colaborando con Twitch para dar accesos a la beta cerrada, que ha dado comienzo el 7 de abril.



“Con VALORANT, Riot Games ha demostrado de nuevo que construir una comunidad sólida en Twitch desde el primer día es clave para lograr el éxito”, explica Ben Vallat, Vicepresidente Senior de Alianzas y Desarrollo Corporativo en Twitch. “Estamos viendo una emoción increíble entre la comunidad y, de la misma forma que con League of Legends, estamos encantados de formar parte del éxito de la historia de VALORANT desde el principio”.



Previamente, VALORANT había roto el récord de espectadores en un solo día en Twitch con el evento del 3 de abril, en el que consiguió 12.2 millones de horas vistas.



“Nuestros corazones, bandejas de entrada y los mensajes directos de las redes sociales están llenos hasta arriba del entusiasmo por la beta cerrada de VALORANT. En este momento estamos centrados en ofrecer una experiencia global para los seguidores de los shooters tácticos, y todavía estamos aprendiendo muchas lecciones”, declara Anna Donlon, Productora Ejecutiva de VALORANT en Riot Games. “Este es solo el inicio del camino con los jugadores, mientras vamos ampliando la infraestructura de nuestro servidor en estos tiempos confusos, estamos deseando invitar a más jugadores de todo el mundo a formar parte de la comunidad de VALORANT".



Para consultar más detalles sobre la beta cerrada de VALORANT o cómo conseguir acceso a través de Twitch, visitar www.PlayVALORANT.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.