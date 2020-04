Riot Games anuncia el campeonato de TFT: Galaxias Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 13:21 h (CET) • Un torneo global y ocho finales regionales coronarán al campeón del mundo de TFT Riot Games ha anunciado hoy el campeonato de Teamfight Tactics: Galaxias, que reunirá a 16 jugadores de alrededor del mundo para competir por una bolsa de premios que asciende a 200.000 $. Aunque todavía no hay una fecha concreta, el torneo tendrá lugar este año, con ocho clasificatorios regionales que determinarán los mejores jugadores de Norteamérica, China, Europa, Brasil, Corea del Sur y Latinoamérica.



“Con el campeonato de TFT: Galaxias queremos premiar a todos los jugadores que dedican su tiempo para llegar a ser maestros de Teamfight Tactics, y otorgarles un nuevo objetivo que se suma al de llegar lo más alto posible en las clasificatorias”, destaca Whalen Rozelle, Director of Global Esports de Riot Games. “Para apoyar esto, hemos creado un camino muy claro para llegar al campeonato, que será accesible a través de las clasificatorias del juego y torneos online”.



TFT es un juego de estrategia gratuito de ocho jugadores en el que cada jugador combina campeones de League of Legends y objetos para intentar vencer a los siete oponentes. Se trata del juego líder en el género de auto-battler, con 80 millones de jugadores en todo el mundo desde su lanzamiento.



El campeonato de TFT: Galaxias y las correspondientes finales regionales crearán, por primera vez, un sistema de clasificatorios basado en los méritos de los jugadores, que permitirá a los más habilidosos llegar a las competiciones más importantes. Riot Games ya ha llevado a cabo tres torneos invitacionales de TFT: invitacional de los Elementos en 2019, el evento del All Star de 2019 y el Galaxies Showcase, que tuvo lugar el pasado marzo.



Además, Riot Games anuncia hoy las directrices para competiciones de la comunidad de TFT para crear más oportunidades de organizar competiciones de alto nivel.

