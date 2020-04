El 82,1% de los influencers estrecha la relación con sus seguidores durante la cuarentena del Covid-19 El marketing de influencers ayuda a las marcas a poder conectar con su público durante la cuarentena siempre y cuando sepan adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor Redacción Siglo XXI

martes, 14 de abril de 2020, 15:11 h (CET) Desde que comenzase el confinamiento desencadenado por la pandemia del Covid-19 se observa un cambio en el consumidor, dónde las redes sociales y las plataformas digitales a través del móvil son las principales vías de consumo de los ciudadanos.



Este aumento de actividad en las redes sociales influye directamente en los influencers que, como creadores de contenido, han visto modificada la relación con sus seguidores. La agencia especializada en el marketing de influencers SamyRoad, ha elaborado un estudio donde comparte la situación a la que se enfrentan los influencers desde que hace más de tres semanas se decretase el estado de alerta en España con motivo del Covid-19.



¿Ha cambiado la relación de los influencers con su comunidad?



Relación con los seguidores

El 82,1% de los influencers reconoce que durante la cuarentena ha estrechado la relación con sus seguidores, ya que al aumentar el contenido de entretenimiento y el tiempo libre hace que estos estén más receptivos a las publicaciones que comparten. Una minoría, el 17,9%, cree que la relación con su público no va a verse modificada por el Covid-19.



Número y tipo de publicaciones

Respecto al contenido, el 46,4 % de los influencers ha incrementado el número de publicaciones tanto de su contenido habitual como de otros temas que pueden interesar a un público más general. Sin embargo, el 21,4% reconoce haberse centrado exclusivamente en un entretenimiento pensado para todos los públicos y el 32,2 % restante continúa fiel a la temática que ya mostraba antes del confinamiento.



Estos cambios en las redes sociales también pueden afectar al número de seguidores, engagement y número de impresiones que se genere en torno al contenido.



Número de seguidores

Más de la mitad de los encuestados, un 53,6% confiesa que desde que comenzó la cuarentena ha visto aumentado su número de seguidores entre un 5% y un 30% mientras que un 7,1% reconoce que ha incrementado más de un 30% el número de followers. Sin embargo, el 39,3% de los influencers afirma no haber notado un aumento significativo de nuevos seguidores.



Nivel de engagement

Este aumento general de seguidores acompaña a un incremento en el nivel de engagement o interacción de los influencers con su público ya que el 46,4% de los creadores de contenido reconoce haber subido entre un 5 y 30% de engagement.



El 14,3% ha aumentado entre el 30 y 50% de interacción e incluso el 7,1% admite haber sobrepasado más de un 50% el engagement con sus followers . El resto no ha notado diferencias relevantes.



Número de impresiones

La mitad de los encuestados ha notado un aumento de entre un 5 y un 30% en sus impresiones de Instagram. El 14,3% afirma que ha visto incrementado más de un 30% el número de veces que se ha podido ver sus publicaciones mientras que un 7,1% confiesa que ha aumentado el número de impresiones más de un 50%. Sin embargo, el 28,6% no ha notado diferencias en sus impresiones durante estas semanas.



¿Qué medidas deben adoptar las marcas?

Los cambios en el comportamiento del consumidor, el consumo de medios y el uso de las redes sociales requieren que las marcas reconsideren cómo se deben relacionar con los usuarios.



Muchas marcas asumieron un rol fundamental a la hora de aliviar las preocupaciones y la sensación de aislamiento de la población. "Desde la difusión de mensajes de solidaridad y esperanza, a contribuciones a la lucha contra el virus con donaciones económicas o suministros médicos, son algunas de las claves que las marcas deben modificar, centralizando sus estrategias de comunicación a través de las redes sociales", comenta Patricia Ratia, cofundadora y CFO de SamyRoad.

