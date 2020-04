EE.UU. tiene el mayor número de muertos por coronavirus del mundo

Estados Unidos registra el mayor número de fallecimientos por COVID-19 en el mundo, superando los 22.000 tras sobrepasar el sábado el número de víctimas fatales registrado en Italia. Por primera vez en la historia del país, se encuentra actualmente en vigor una declaración presidencial de desastre en los 50 estados. Se han identificado más de medio millón de casos de COVID-19 en todo el país; no obstante, las pruebas de diagnóstico siguen siendo limitadas, por lo que se desconoce el verdadero número de casos. A nivel mundial, se han confirmado más de 1,8 millones de casos y más de 115.000 muertes.



Durante el fin de semana de Pascua en Estados Unidos, numerosas iglesias y familias celebraron de forma virtual; sin embargo, algunos pastores desafiaron las pautas de distanciamiento social para realizar servicios religiosos presenciales.



El presidente Donald Trump pareció jactarse el domingo de la declaración de desastre a nivel nacional, tuiteando: “Por primera vez en la historia hay una declaración presidencial de desastre firmada en su totalidad para los 50 estados. ¡Estamos ganando, y ganaremos, la guerra contra el enemigo invisible!”.



Mientras tanto, surge un sombrío panorama del impacto que ha tenido el coronavirus en los hogares para personas de edad avanzada, donde se han reportado más de 2.200 muertes, aunque se estima que el número real de fallecimientos es también mucho mayor, ya que muchos estados no reportan estos datos o, en algunos casos, ni siquiera los monitorean.



En la ciudad de Nueva York, alrededor de 6.000 casos nuevos registrados durante las últimas 24 horas han elevado el número total de contagios por coronavirus en la ciudad a más de 104.000, con más de 9.300 muertes. El domingo fue el sexto día consecutivo en el que se reportaron más de 700 muertes, aunque el gobernador Andrew Cuomo señaló que el número de hospitalizaciones había disminuido.



El domingo, Trump retuiteó una publicación en la que se solicitaba el despido del científico del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, luego de que este reconociera en una entrevista brindada a la cadena de televisión CNN que adoptar medidas de confinamiento más tempranamente podría haber salvado vidas.



El doctor Anthony Fauci afirmó: “Por supuesto, podríamos decir, lógicamente, que si tuviéramos un proceso en curso y hubiéramos comenzado la mitigación antes podríamos haber salvado vidas. Obviamente, nadie va a negar eso. Pero los elementos que se toman en cuenta en ese tipo de decisiones son complicados. No obstante, usted tiene razón.



Obviamente, si desde el principio hubiéramos establecido medidas de confinamiento a nivel general, [la situación] podría haber sido un poco diferente. Pero en aquel entonces hubo mucho rechazo a suspender la actividad económica”.



El viernes, el presidente Trump sugirió que podría ordenar la reanudación de la actividad económica del país a partir del 1º de mayo.



El presidente Donald Trump: “Diré esto: quiero reanudar [la actividad económica del país] tan pronto como podamos. Tenemos que reabrir nuestro país”.