Cómo volver al trabajo en coche sin miedo al COVID-19

Tras el parón de dos semanas y el permiso retribuido recuperable, España ha vuelto a su estado de alarma primigenio. La situación ha obligado a millones de personas a reincorporarse a sus puestos de trabajo físicos y a desplazarse. Para hacerlo son muchos los que están optado por su vehículo particular –la recomendación del gobierno es la de utilizar el transporte privado siempre que sea posible–. Sin embargo, hacerlo también puede entrañar riesgos. El comparador de seguros de coche acierto.comanaliza cómo atenuarlos.



El mantenimiento del vehículo, asignatura pendiente de los españoles Así y aunque el tráfico se ha reducido más de un 60% desde la declaración del estado de alarma, todavía son muchos los españoles que siguen usando el coche. La prevención será clave no solo para evitar contagios, sino para estar seguros. Es el caso, por ejemplo, de revisar el vehículo antes de emprender la marcha –sobre todo para aquellos coches que han estado parados durante la Semana Santa–.



Comprobar la presión de los neumáticos, que los elementos de seguridad se encuentran en buen estado, si la batería ha perdido su carga... Son algunas recomendaciones para evitar los percances. Y es que las averías en carretera pueden acabar ocasionando accidentes graves, un riesgo todavía mayor en la actual coyuntura.



Por desgracia, la puesta a punto y mantenimiento de nuestro vehículo es una de las asignaturas pendientes de los españoles. De hecho, los datos de acierto.com revelan que hasta 1 de cada 4 no revisa su coche ni lo prepara adecuadamente antes de emprender un viaje largo. Y hasta 2 de cada 5 admiten no realizar las revisiones estipuladas por el fabricante de su vehículo. Hasta el 18% ignora cuándo realizarlas.



En añadidura, casi el 60% de los conductores tampoco cambia sus neumáticos a tiempo: el 46,2% lo hace después de recorrer con ellos más de 50.000 kilómetros y el 11,7% tras superar los 65.000. Una cifra preocupante si tenemos en cuenta que los expertos establecen el límite alrededor de los 40.000 kilómetros. Una realidad ante la que el comparador acierto.com trata de concienciar.



La limpieza del vehículo, fundamental Desinfectar correctamente el vehículo será otro punto fundamental, sobre todo en aquellas superficies en las que el virus sobreviva durante más tiempo, como el acero y los plásticos (muy presentes tanto en el interior como en el exterior, y donde es capaz de vivir hasta tres días). La frecuencia también es importante: lo ideal será hacerlo cada vez que lo utilicemos.



Para conseguirlo eficazmente prestaremos especial atención a aquellos elementos que han estado en contacto directo con las manos, como el volante, la palanca de freno, el cambio, los tiradores, los elevalunas, las palancas de luces, equipos electrónicos, etcétera. Sin olvidar las pantallas integradas. Las alfombrillas, mandos y llaves son igualmente importantes.



En cuanto a los productos más recomendables, la lejía, los productos con alto porcentaje en alcohol y el vinagre de vino blanco se postulan como los grandes favoritos. No se recomiendan las soluciones con amonio sobre las pantallas, ni el peróxido de hidrógeno en determinadas superficies. Otra medida deseable es la de ventilar el vehículo.



Cómo repostar con seguridad Por otra parte, deberemos extremar las precauciones a la hora de repostar: se estima que en los pulsadores de los surtidores habitan casi tres millones de bacterias. Utilizar guantes desechables y tirarlos antes de volver al vehículo será fundamental. Para pagar lo haremos a través de la mampara de seguridad de la gasolinera, y preferentemente con tarjeta, evitando tocar cualquier otro objeto.



Coche asegurado, conductor a salvo Para acabar, el comparador de seguros de coche acierto.com recuerda que no podemos dar de baja nuestra póliza durante la cuarentena, “aunque no utilicemos el vehículo”, recuerda. Y es que, si nuestro coche se ve envuelto en un percance y no tenemos seguro, tendremos que asumir los costes que ocasione.



Así lo estipula el Real Decreto 8/2004 sobre la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor. De hecho, dar de baja el seguro (a no ser que el vehículo se dé de baja) implica incurrir en un delito.



Asimismo y desmintiendo algunos bulos que han circulado a través de las redes sociales durante las últimas semanas, en caso de accidente el seguro del coche sí nos cubrirá. Incluso si nos estamos desplazando por alguna razón no contemplada por las autoridades. También recuerda que es posible conducir con el carnet y la ITV caducadas, siempre y cuando su vigencia haya vencido durante el estado de alarma.