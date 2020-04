Cambium Networks: La fibra aérea da acceso a Internet a los hospitales de campaña Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 12:17 h (CET) La batalla contra la COVID-19 tiene uno de sus grandes frentes en la atención sanitaria, con la mayoría de los hospitales desbordados, lo que está obligando a habilitar hospitales de campaña en espacios feriales, polideportivos, aparcamientos, etc., además de medicalizar hoteles y apartamentos turísticos parta acoger y aislar a pacientes menos graves y a sanitarios Conectar estas instalaciones para su gestión y ofrecer acceso a Internet a sanitarios y pacientes se ha convertido en una de las prioridades y la fibra aérea permite hacerlo en apenas unas horas. Una tecnología que ha demostrado su capacidad para conectar y ayudar en los últimos grandes desastres naturales, y donde Cambium Networks siempre ha estado presente.

La tecnología de Cambium Networks permite crear en horas redes inalámbricas utilizando un enlace Punto a Punto (P2P) desde una conexión a la red, que puede a estar situada a decenas de kilómetros, y una red de acceso Wi-Fi. Con estos elementos se puede ofrecer acceso seguro a los registros de los pacientes, realizar múltiples video conferencias simultáneas con muy baja latencia, disponer de un gran ancho de banda para realizar llamadas de conferencia y transferencia de datos sin interrupciones, servicios de VPN para segmentar el personal del hospital y los pacientes, servicios de voz sobre Wi-Fi y a su vez implantar soluciones de video vigilancia.

Cambium Networks colabora con operadores y WISP en los cinco continentes siendo capaces de desplegar avanzadas redes e infraestructuras de telecomunicaciones de manera muy rápida y efectiva para apoyar a los equipos de respuesta a emergencias, atención médica y otros recursos con necesidad de conectividad de misión crítica.

Videovigilancia: proteger a las empresas en situación de Estado de Alarma

La tecnología de Cambium Networks se torna clave para garantizar las comunicaciones en situaciones críticas como la que se está viviendo. El refuerzo de servicios de Videovigilancia, despliegue de la infraestructura de red que lo soporte y así garantizar la seguridad, está siendo esencial. Una solución para los miles de empresas en España obligadas a parar su actividad que pueden controlar y vigilar sus instalaciones, evitando intrusiones y robos, con un mínimo y sencillo despliegue de infraestructura de red inalámbrica.

Estas extensiones de red son simples de operar, proporcionan la capacidad necesaria y se pueden implementar en poco tiempo no sólo en las empresas, sino que también están conectando centros médicos, equipos municipales de respuesta a emergencias e instalaciones ambulatorias. Además, ampliar la cobertura y la capacidad puede ser fácil y asequible gracias a un aprovisionamiento automatizado basado en la nube y Wi-Fi, que optimiza automáticamente el monitoreo en tiempo real, la auto instalación de puntos de acceso de red seguros, remotos y multifuncionales y la gestión centralizada de toda la red.

