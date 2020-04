Porqué el coronavirus no detendrá la música según Música News Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 12:21 h (CET) Ha pasado más de un mes del comienzo de la cuarentena en España, posiblemente la arma principal para luchar contra a la pandemia de coronavirus que está teniendo importantes consecuencias tanto bajo el punto de vista social como económico. En estos largos días que transcurren entre tele trabajo, niños, pocos libros y mucho ordenador y televisión, la música demuestra ser, una vez más, tan importante como insustituible El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó laa medida extraordinaria de la cuarentena para intentar limitar los contagios del virus COVID-19 en el país, siguiendo el ejemplo de China e Italia.

Desde entonces, millones de españoles se están esforzando, y mucho, para respetar esta medida preventiva, con dificultades que son tanto de caracter practico, como psicologico. Vivir en un piso de pocos metros cuadrados, sin demasiada luz o balcón, además de la presencia de niños y ancianos, seguramente empeora el estado psico-fisico de muchos. Afortunadamente, gracias a la tecnología y el trabajo en remoto, españolas y españoles pueden aprovechar momentos que alivian notablemente la tensión de una cuarentena que nadie ha vivido antes Y, sobre todo, por la que nadie estaba adecudamente preparado.

Recetas de cocina, novelas, juegos de mesa, mucho ordenador y series de televisión se han convertido en un pasatiempo inevitable, además de las chats del WhatsApp que, al igual de las redes sociales, está registrando su pico histórico en cuanto a tráfico de datos. Sin embargo, es la música la verdadera protagonista de esta extraña "era del coronavirus".

Música en directo, ahora los conciertos se hacen online

Es cierto que el coronavirus ha dejado a la gente sin festivales, y que todos los artistas, grupos y orquestas han tenido que cancelar o postponer sus conciertos. Sin embargo, la música sigue adelante y, desde el comienzo de la pandemia, todos disfrutan con un sinfin de actuaciones en directo gracias al streaming online. Una nueva forma de vivir el arte en plena época digital.

U2, R.E:M, Sting, Queen y otros grandes de la música han regalado a los fans mini-conciertos en línea, demonstrando gran sensibilidad y compromiso en la lucha contra este virus que, además de llevarse muchas vidas, amenaza con destruir el equilibrio emocional de los demás. Por un lado, este nuevo formato de permite disfrutar de la emoción de ver una actuación en directo. Por el otro, representa un gran momento de entretenimiento y fuga de la monotonía cotidiana.

La cuarentena como fuente de inspiración

Todo esto, sin olvidarnos que la cuarentena es una gran oportunidad para escribri canciones y discos nuevos. Muchos artistas, debido al aislamiento social forzado, ahora mismo están encerrados en sus casas-estudios, centrados e inspirados, listos para publicar sencillos y álbumes. Con ganas de sorprender a los fans que luchan contra la epidemia y regalar un momento de felicidad y ligereza.

Hasta una leyenda como Bob Dylan ha lanzado nueva música, para aliviar los duros días del coronavirus: su sencillo inédito 'Murder most foul' ha acabado convirtiendose en el primer número 1 en Estados Unidos del famoso cantautor. Y son muchos los grupos que ya han anunciado nuevo material para después de la pandemia. Evitando las distracciones de la vida 'normal', el mundo de la música trae nueva inspiración.

Nuevas formas para ganar dinero con la música

Además de acompañar a los ciudadanos encerrados y favorecer el resplendor de nuevos discos, la música sigue despierta y viva para todos sus protagonistas. Artistas, cantantes, letristas, productores... La cuarentena les ha obligado a renovar su forma de ganar dinero, buscando nuevas oportunidades, evidentemente siempre online.

Sin poder contar con los conciertos y la venta de copias físicas de sus singles o álbumes, los músicos pueden ganar dinero durante la pandemia gracias a nuevas plataformas y estragegías. Desde la creación de eventos online con entradas 'virtuales', hasta clases a distancia, colaboraciones, intercambio de material y venta de versiones digitales.

Otro dato interesante es el incremento de las visitas en páginas webs y revistas musicales. Desde el comienzo de la cuarentena, por ejemplo, medios de comunicación del sector como el blog Música News ha registrado una subida de los usuarios de más del 300%, alcanzando más de 1 milones de visitantes en menos de un mes.

Así que, queridos melómanos y melómanas, tranquilos: ni siquiera el coronavirus podrá con la música.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.