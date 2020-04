Día más día menos El tiempo: 10 minutos de horno para la Calzone Ángel Pontones Moreno

martes, 14 de abril de 2020, 14:23 h (CET) -Actualidad: El aplauso ha comenzado dos segundos tarde.



-Economía: Se disparan en bolsa los valores de Destrucciones y Subcontratas SL.



-Nacional: "Tú no lo habrías hecho mejor"



-El tiempo: 10 minutos de horno para la Calzone.



-Deportes: Record del mundo de lanzamiento de Fake News, no contrastado.



-Ciencia: La OMS felicita a España por los 47 millones de expertos virólogos que ha formado en tiempo record, y sin necesidad de licenciarse.



-Cultura: "El código Da Virus", primer bestseller virtual de la nueva era. En el argumento la humanidad es confinada para no presenciar una invasión extraterrestre por parte de una facción de seres provenientes del planeta Troika.

