martes, 14 de abril de 2020, 12:13 h (CET) Este sitio proporciona pautas simples y herramientas funcionales para acelerar la adopción de telemedicina por parte de los médicos de atención primaria, en particular para las prácticas más pequeñas frog, una de las principales firmas de diseño del mundo, lanzó Telehealth Toolbox, un recurso en línea para ayudar a los médicos a realizar la transición a la telemedicina de manera rápida, segura y conveniente, reduciendo la sobrecarga en el sistema de salud durante la pandemia de COVID-19. Telehealth Toolbox proporciona un conjunto de pautas simples y herramientas funcionales para acelerar la adopción de la telemedicina por parte de los médicos de atención primaria, particularmente aquellos en las prácticas más pequeñas que carecen de los recursos o la experiencia para ofrecer este tipo de servicios.

Telehealth Toolbox nació como una iniciativa pro-bono cuando el equipo de frog del norte de Italia pudo presenciar localmente el gran número de médicos de atención primaria que quedaron al margen durante la epidemia, donde el COVID-19 afecto rápidamente y con mucha fuerza. El gobierno y las autoridades sanitarias aconsejaban a los médicos que redujeran las visitas personales a los pacientes, pero no había pautas claras y consolidadas para los servicios de atención primaria mediante el uso de la telesalud. Para los médicos, con un tiempo bastante limitado, que a su vez intentaban implementar la telemedicina por primera vez durante una crisis, las barreras eran demasiado altas.

Thomas Sutton, Chief Design Officer de EMEA en frog comenta: "Nuestro enfoque en frog es hacer cosas tangibles que puedan impactar en el tiempo oportuno", "En muy poco tiempo se hizo evidente que los médicos generales necesitaban modificar de forma inmediata la manera de atender a sus pacientes y pasar de una consulta personal a una consulta remota, puesto que tanto los médicos como los pacientes debían auto aislarse para minimizar la propagación del contagio. Hemos lanzado Telehealth Toolbox para abordar esta necesidad urgente y acelerar la transición de los médicos a la telemedicina".

Esta herramienta se enfoca en un conjunto claro de recomendaciones y mecanismos que los médicos pueden poner en acción en tres simples pasos: preparar su práctica para la telemedicina, preparar a los pacientes, y brindar atención remota. Estos pasos se desarrollaron a partir de investigaciones a fuentes confiables tales como: el Centro Oxford de Medicina Basada en la Evidencia, la Asociación Estadounidense de Médicos de Familia y la Asociación Médica Estadounidense. El equipo de frog se basó ampliamente en el trabajo de la Dra. Trisha Greenhalgh, Profesora de Ciencias de la Salud de Atención Primaria de la Universidad de Oxford y miembro del Royal College of Physicians, Royal College of General Practitioners y de la facultad de Salud Pública.

"Este excelente recurso lanzado por frog design debería ayudar a los profesionales de la salud de todo el mundo a superar sus reservas y dudas sobre la consulta por video", dijo Greenhalgh, pionera en la investigación, que busca combinar los aprendizajes de las ciencias sociales con la investigación médica de vanguardia.

Para obtener más información sobre el trabajo de impacto social realizado por frog, puede visitar: https://www.frogdesign.com/sector/social-impact.

Sobre frog

frog es una empresa líder mundial en diseño e innovación, filial de Altran. Transforman las empresas a escala mediante la creación de sistemas de marca, producto y servicio que mejoran la experiencia de consumidores, clientes, ciudadanos y empleados. Se asocian con clientes para anticipar el futuro, desarrollar organizaciones y revolucionar la forma en que las personas experimentan el mundo.

frog ha sido una fuerza pionera en diseño e innovación durante los últimos 50 años. Con una lista de clientes en la que destacan organizaciones como Porsche, Disney, BNY Mellon y la Organización de las Naciones Unidas. frog es reconocida por abordar desafíos complejos y multidisciplinarios e impulsar la innovación y el crecimiento tanto para las organizaciones globales más grandes como para startups de alto impacto.

