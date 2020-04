​Sigo confinado pero no dejo de darle vueltas a la cabeza Soy uno de los viejos a los que, si enfermo del coronavirus, no les darían respirador si falta para otros más jóvenes Francisco Rodríguez

martes, 14 de abril de 2020, 14:04 h (CET) Recuerdo el atentado de Atocha del 11-M, con 200 muertos, y la reacción que tuvimos los españoles de enfado, tristeza y rabia por aquellas personas que no tenían que haber muerto. Todo el mundo salió a la calle para mostrar su indignación. El gobierno se vio sobrepasado por los acontecimientos, no se atrevió a suspender las elecciones, ni a declarar el estado de alarma, se produjo el vuelco electoral y el PP entregó el poder a Rodríguez Zapatero, para mí, de infausta memoria. El atentado sigue si resolverse. Ahora mueren con la pandemia 17.000 españoles 0 más, cuyos ataúdes se apilan hasta que puedan ser enterrados, y la reacción de los españoles, no sé si espontanea o hábilmente inducida, ha sido salir a los balcones a dar palmas o tocar la guitarra. El gobierno no es el culpable de la pandemia, pero reaccionó tarde a pesar de tener avisos de lo que se venía encima. Dio más crédito al Sr. Simón que a otros más expertos que él. Declaró el estado de alarma, encerró a los españoles en sus casas y se puso a legislar por decreto, evitando, mientras pudo, el control parlamentario, en lugar de compartir el problema con las demás fuerzas políticas y en el más puro estilo venezolano se dedicó a extensos y cansinos monólogos a través de todas las cadenas de televisión. El confinamiento de los ciudadanos ha hundido la economía de todo el país. Es una crisis sin precedentes a la que se quiere parchear con ayudas y medidas confusas y tardías. Ha recurrido a Europa como si la UE fuera una asociación de socorros mutuos y no sé si dará resultado. El socio Pablo Iglesias, comunista confeso, ya está dispuesto a nacionalizar todo lo que pueda. Hay que recordar que las venerables cajas de ahorros, aunque formalmente no fueron nacionalizadas para crear una banca pública, desaparecieron en la ruina por la pésima gestión de partidos y sindicatos. Los miembros que forman este gobierno de coalición tampoco parecen haber sido elegidos entre los más capacitados en cada área. Un filósofo (del que no conozco ninguna publicación) ha asumido la sanidad sin ningún éxito. Los elementos más necesarios para hacer frente a la pandemia han llegado tarde y mal. La ministra que quiere explicar lo que es un ERTE demuestra en unos minutos su incompetencia. La vicepresidenta que animó la manifestación feminista diciendo aquello de “asistid que os va la vida en ello” se ha cubierto de gloria. El gran éxito de este gobierno ha sido ayudar (untar) económicamente a todas las cadenas de televisión para que aplaudan y acusen a los demás de crear bulos y noticias falsas. Pero los más de 17.000 muertos siguen ahí, sin enterrar. Son la mayor parte mayores que han muerto sin la compañía de familiares y también miembros del personal sanitario, agotados y caídos en acto de servicio. Es el ejército, tan odiado de los nacionalistas, los que han dado un magnífico ejemplo de eficacia. Lo felicito por mi parte en la persona de la ministra que, entre tanto desastre, ha actuado bastante bien. Estamos en la semana siguiente a la de la Resurrección de Cristo y seguiremos en arresto domiciliario, lo que no impide que desee a todos una feliz Pascua y que Dios nos eche una mano. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Estamos ante una guerra biológica? (I) Será el siglo XX, con el que comience, el próximo artículo, con el que daremos una idea muy aproximada de todo lo acontecido en éste siglo, relacionado con la guerra biológica Día más día menos El tiempo: 10 minutos de horno para la Calzone Sociales alteraciones ​En estos tiempos difíciles se hacen perentorias grandes reflexiones y replanteamientos ​Hablemos de la vida estúpidos, no de economía Otro problema es la gran descentralización de la gestión y parte de la financiación sanitaria en las CCAA ​Pragmática En Pragmática del español libro de Eduardo Bustos publicado en el año 1986 se marcó un hito, a mi juicio, en el proceso de investigación en filosofía del lenguaje que ha sido desarrollado hasta la actualidad