​“Actualmente no existe ninguna penalización salarial por el hecho de trabajar a distancia y ante una pantalla”

Laura Ravés es economista y especialista en gestión de talento, coaching, mentoring, employer branding y formadora en soft skills (habilidades suaves), ¿cuál es, por tanto, su cometido en el mundo empresarial en el que se mueve?, lo pondré fácil, para que todos lo entendamos, pone en contacto a empresas con posibles trabajadores para que, al trabajar, lo hagan ambos de la forma más agradable y más feliz posible.



Laura está convencida que el “ordeno y mando” en las empresas hoy no tiene ningún sentido y que una empresa se siente mejor con empleados contentos y felices y, además, su cuenta de resultados siempre es mucho más fructífera.



Si un trabajador se siente identificado con la empresa que trabaja, hará mejor el trabajo, estará más contento y el conjunto de empresa y trabajador, siempre será más cómodo y agradable.



De todas formas, en esta entrevista, Laura Ravés, deja claro que trabajar en el mundo de la empresa no es tarea fácil como tampoco lo es el de gestionar personas, según Laura, cada persona es un mundo y no todos se pueden tratar de la misma manera.



Nació en el seno de una familia payesa de Tarragona aunque a los catorce años voló del nido familiar. Primero, Tarragona, después Barcelona y, finalmente, empezó a rodar por países Europeos.



Ha vivido en Italia, Francia, Bruselas y habla catalán, castellano, francés, inglés e italiano.



En esta conversación aporta datos muy novedosos sobre el concepto de empresa avanzada y las relaciones entre empresarios y trabajadores, un mensaje claro el suyo, los estilos de empresas de las llamadas “ de toda la vida” no tienen cabida en estas nuevas maneras, según Ravés, las empresas están en un mercado muy cambiante, en una situación global y que precisan de talento para seguir adelante, porque una empresa sin talento, no vale, pero un trabajador por muy talentoso que sea, si no hay empresa, tampoco hay trabajo, por lo tanto, y siempre según la manera de pensar de Laura Ravés, estos dos conceptos, una empresa puntera precisa de trabajador talentoso o al revés.



Sin olvidar, claro está, que el teletrabajo, el trabajo a distancia es una forma natural de concebir una forma natural de trabajar.



Un trabajador hoy puede trabajar para Chicago, desde Buenos Aires, desde Barcelona para Australia, son dos ejemplos, pero para Laura, totalmente válidos.



¿Qué es “He Happiness”?

Es un programa que nace con la vocación de recuperar las acciones humanas en las empresas, hay distintos modelos de gestión, y uno que funciona es poner el foco en las personas, esto es “He Happiness”. La diferencia es que durante veinte años he trabajado en la empresa, me focalizo en personas pero siempre tengo presente la visión de la empresa porque podemos poner el foco en las personas pero si no hay empresa tampoco hay personas. La empresa tiene que obtener resultados y beneficios. “He Happiness” es la voluntad de crear modelos de gestión enfocados hacia las personas recuperando la dimensión humana que durante mucho tiempo se había perdido.



¿Cree que esta fórmula puede coexistir con un mundo cada vez más deshumanizado y en el que, muchas veces, a las empresas lo que más les urge e importa es la cuenta de resultados?

Lo que usted dice es cierto. Actualmente somos muy hábiles conectándonos a través de la pantalla, pero cuando estamos “face to face” tenemos dificultades de comunicación, y las nuevas generaciones todavía se comunicaran mucho más en este formato. Estamos yendo a peor. Nuestro punto de vista es necesario porque las organizaciones necesitan talento, sin él no son nada, si tenemos la misma información que todo nuestro entorno no nos podremos diferenciar, y para hacerlo tenemos que dar un paso adelante consiguiendo gente con talento.



¿Cómo damos ese paso adelante y conseguimos gente con talento?

Tratándoles bien. La pirámide poblacional está totalmente invertida, cada vez hay menos gente joven y más gente mayor, cada vez más hay menos talento en el mercado. Pero a diferencia de aquellos que están instalados en una mentalidad funcionarial de un trabajo para toda la vida los “millennials” no tienen esa concepción en su cabeza y el cambio no les da tanto miedo. Han nacido con sus necesidades cubiertas y se pueden permitir el lujo de cambiar de empresa cuando no están contentos en ella. Un trabajador feliz es mucho más productivo, existen muchos estudios que avalan esta realidad porque un trabajador que es feliz no sólo es más productivo sino que está más motivado, gestiona mejor los conflictos, tiene más resistencia, tiene más ventajas que inconvenientes. La cultura de la empresa tiene que integrar bien a estos trabajadores, cuidarlos y conocer sus talentos y potencialidades, haciéndoles participes de las decisiones para que trabajen con un propósito.



¿Qué tanto por ciento de empresas están interesadas en encontrar gente con talento?

No hay porcentajes que nos digan cuántas empresas se dedican a cuidar al trabajador y cuántas no lo hacen. Para mí este interés de las empresas en encontrar gente con talento llega por dos vías, una es la propia convicción empresarial que considera más beneficioso cuidar al trabajador, poner el foco en las personas. La otra es que el mercado obligue a actuar de esta manera para no perder los perfiles valiosos que ya existen en la organización empresarial y que de no actuar valorándolos en cualquier momento pueden marchar a la competencia. Donde sí tenemos porcentajes es en diversos estudios que nos dicen que las personas felices son un 31% más productiva. Hay fundaciones como Capitalismo Consciente, en Barcelona, de la que soy socia, que predica con este ejemplo, pensando que ahora, con las nuevas generaciones que ya no piensan en un trabajo de por vida, hay que adaptarse porque ya no se puede liderar con el ordeno y mando con que se había funcionado anteriormente.



Hace 40 años en muchas empresas vascas ya se hablaba del “si yo estoy bien tu también lo estarás.

Usted habla del modelo cooperativo, de las cooperativas de Mondragón, donde había una filosofía de trabajo muy diferente de la del resto del mundo empresarial. Esto continua siendo así, siempre digo que sólo podemos dar lo que tenemos, por tanto, si no me siento bien tratado en mi trabajo cuando atienda a un cliente me limitaré a cumplir con el expediente, no haré más. Pero si me siento involucrada en el proyecto de la empresa, si realmente creo en lo que estoy haciendo, me dejaré la piel en lo que haga.



A todo el mundo, por muy resuelta que tenga la vida, le gusta ganar más dinero. ¿Hay alguien a quien le guste ganar sólo 1.000 euros mensuales?

Los salarios siempre son un factor importante para las personas. porque no se trata sólo de poder pagar el alquiler cada més sino que todos tenemos otras aspiraciones, ha habido generaciones en que el salario ha sido el factor decisivo. Ahora no es este el factor clave. Las nuevas generaciones tienen otras prioridades como compartir los valores, las ganas de cambiar el mundo y el ser feliz. Son generaciones que se plantean trabajar en lo que les guste, planteándose además muchos retos porque tienen ante ellos toda una revolución tecnológica, lo que hace que actualmente existan muchas profesiones que antes no existían. El otro día me dijeron que con la inteligencia artificial es más fácil substituir a un médico que a una mujer de la limpieza, porque esta hace muchas tareas sin seguir un orden mientras que el médico tiene unas pautas establecidas para llevar adelante su trabajo. Delante de un mundo incierto tenemos una curiosidad constante.



Hablando de nuevas tecnologías, cada día está más extendido el teletrabajo. Aunque parece que todavía existen vacios en la legislación del mismo, y en algún caso pueden surgir discrepancias entre empleado y empleador. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta nueva forma de trabajar?

Estoy muy acostumbrada a trabajar a distancia, y en el ámbito en el que me muevo no he conocido ningún caso de discrepancia. En mi trabajo era muy común que una madre con el niño enfermo se quedará en casa y mediante el Skype asistiera a las reuniones de trabajo, era habitual y nunca hubo ningún problema. En las empresas en las que he trabajo y en la que estoy haciéndolo actualmente no existe ninguna penalización salarial por el hecho de trabajar a distancia y ante una pantalla. Actualmente trabajar a distancia es el pan nuestro de cada día. Hay empresas que se sienten forzadas a hacerlo, al no encontrar gentes para un determinado trabajo se ven forzadas a buscar personas preparadas para realizarlo en otros países. Y en estos casos es necesario utilizar la herramienta del teletrabajo.



¿Por qué estas teorías de la humanización del mundo de la empresa y los trabajadores no se enseñan en las Universidades?

La Fundación Capitalismo Consciente, de la que antes le hablé, ha comenzado a trabajar a nivel de Universidades con el fin de mostrar los modelos de empresa consciente desde distintos programas. Yo també he dado algunas charlas sobre los nuevos modelos de gestión, charlas que me solicitan cada día más. Los líderes del futuro tienen que comenzar a explicarse en la Universidad, los temas de educación emocional cada día se introducen más en el ámbito educativo, mi hijo, de nueve años, ya estudia este tema en la escuela. Para liderar a otras personas primero hay que saber liderarte a ti mismo, hay que saber gestionar las propias emociones para liderar a otros grupos. Estas enseñanzas se han de llevar adelante desde pequeños, explicando este tipo de conceptos para que la persona los vaya integrando como una cosa natural.



¿Cual es la actitud de los medios de comunicación ante estas nuevas técnicas?

Se interesan por estos nuevos modelos de gestión y sobre todo para hacer divulgación de los mismos. Cada vez más hay más congresos, más fórums, más oportunidades para hablar de estos temas y más interés porque está es una realidad con la que nos encontramos cada día y que no puede obviarse. Aún tenemos un largo camino por recorrer, y es bueno que se hable de este tema, que se haga frente a esta realidad y que se tomen las medidas oportunas.



En televisión no suele ser frecuente ver entrevistas con personas que, como usted, propugnen nuevas iniciativas en el mundo de la empresa.

Eso es cierto, muchas empresas que utilizan estos tipos de modelo de gestión no suelen dar mucha publicidad a lo que están haciendo, no explican mucho y siempre dicen que la gestión les ocupa mucho tiempo y trabajo. Gestionar personas es lo más complicado que existe, cada persona es un mundo. En el ámbito de la comunicación tenemos grandes problemas y no vamos a mejor, las nuevas generaciones se comunican peor que las anteriores y eso hará que dentro de las organizaciones habrá más problemas de este tipo. Por tanto, cuanto más hablemos, mejor, actualmente es en las redes sociales donde se habla mucho de estos temas. Las nuevas generaciones no miran la televisión, miran las redes.



¿Con las redes sociales ha cambiado nuestra forma de expresarnos?

Las nuevas generaciones usan la imagen en lugar de la escritura, por eso hemos ido a peor. Tienen que saber leer y escribir porque luego la relación con el cliente no será por medio de WhatsApp, una relación de ventas no será vía imágenes, están obligados a saber comunicarse, teniendo en cuenta lo que la otra persona entiende , o saber si con quien estás comunicándote da el mismo significado a lo que le estás diciendo, porque, en caso contrario, no llegaremos a ninguna parte, el 60 % de los problemas que existen son de comunicación, y actualmente este tanto por ciento subiría a un 80%. Los problemas de comunicación en las empresas son muy serios, por eso en las empresas punteras los procesos de selección son muy rigurosos y durísimos para evaluar el grado de comunicación de los aspirantes a un puesto de trabajo. Para influenciar a los demás tengo que saber hablar en público, tengo que saber escribir un discurso y después saber explicar mi historia. Todo está basado en la comunicación.



¿A los políticos les falta formación en este tipo de técnicas?

Absolutamente, el conocimiento de estas técnicas le hace falta a todo el mundo, por mi trabajo, tanto en los cursos que dirijo como en mi experiencia en el mundo empresarial, veo muchos profesionales y al final acabo observando que todos padecemos de las mismas cosas, tanto en el transcurso de entrevistas como de reuniones de trabajo de manera inconsciente a veces tenemos actitudes protocolarias que no tenemos en cuenta. Y eso es una manera de comunicación. No es lo mismo hacer un negocio en Barcelona que en Madrid, en Barcelona, vamos a hacer trabajo, en Madrid, hay más protocolo, hay unos rituales que son distintos. Todo esto es comunicación, y la comunicación es muy importante, pero no somos lo suficientemente conscientes de las deficiencias que tenemos en este tema.