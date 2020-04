¿Qué es #Poesíaalasocho? “aquí ser orfebre de la palabra no es fácil porque todos tienen talento”. Del poema: Herejes en el Edén. Abel Pérez Rojas Redacción Siglo XXI

martes, 14 de abril de 2020, 13:22 h (CET) #Poesíaalasocho es una iniciativa independiente, que busca convocar diariamente al mayor número de personas a las 20:00 horas en torno a las bondades de la poesía mientras dure la contingencia sanitaria del Covid-19, identificándose para ello con el hashtag que le da nombre.



Lancé #Poesíaalasocho convencido del valor incalculable de la poesía en tiempos álgidos, de la responsabilidad social que los creativos tenemos hacia nuestro entorno.



Lo hice convencido de que en cada persona hay una fibra que le hermana con la poesía, y que este vínculo se hace visible en el refrán: “De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”.



La propuesta surge como una consecuencia de mis dos artículos inmediatos anteriores titulados: Covid-19 México: reconocimiento anticipado a los héroes de bata y cofia y Covid-19: el llamado a los poetas.



En el primero de los artículos abordé la pertinencia de reconocer anticipadamente en México la labor de los profesionales de la salud, quienes darán su mejor esfuerzo en la batalla que ya se libra contra el coronavirus.



También hice mención en esa entrega, que todos los días los españoles, al filo de sus casas, en punto de las ocho de la noche, rinden tributo al personal de salud pública.



En el segundo de mis artículos, dije que los poetas no podemos hacernos a un lado en los días de la pandemia, porque tenemos un compromiso social con nuestro país y con nuestros hermanos.



Traje a colación dos de mis aportaciones, una bajo el título La importancia de los poetas en tiempos convulsos (2015) y Los poetas y la poesía se hicieron visibles con el terremoto (2017).



La semana pasada celebré la iniciativa española nacida en el confinamiento voluntario denominada #PoesíaEnTuSofá y recordé con lágrimas al borde, la pertinencia y éxito en el 2017 del poema Con el puño en alto de Juan Villoro. Los días que estamos viviendo son propicios para demostrar el valor de la poesía y de los poetas.



Quienes amamos la poesía sabemos que ésta vivifica, potencia, hace ver caminos donde parece que no los hay. Es tiempo de hacer visible que los poetas podemos generar situaciones que el pensamiento racional por sí mismo no puede.



Es ocasión de demostrar que Latinoamérica es tierra de poetas y que podemos contribuir con nuestra obra a transitar por la crisis humana en la cual nos encontramos.



Por todo lo anterior, te invito para que a las 20:00 horas leas al menos un poema en voz alta, si puedes transmitir en vivo por tus redes sociales será mejor, pero si no puedes, lo hagas con quienes te rodean, y si estás solo, lo hagas para ti teniendo presente el valor de la poesía.



Te invito para que a esa hora compartas poemas de tu autoría o de otros autores, pero que muevan a la superación, al progreso, a la fraternidad, hacia los círculos bondadosos, en fin, que nos hagan superar la situación en la cual nos encontramos.



Es suficiente con que añadas a tu publicación lo siguiente: el hashtag #Poesíaalasocho, luego el título del poema y posteriormente el autor.



Por ejemplo: #Poesíaalasocho Sin tregua / Abel Pérez Rojas



Anticipadamente quiero agradecer a quienes ya se han sumado a la iniciativa.



Juntos podemos convertir las ocho de la noche en la hora de la poesía.



Comentarios

