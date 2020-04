​No es estulticia, son privilegios

Los trifachitos están en contra de un nuevo Pacto de la Moncloa al considerar que el de 1977 es suficiente sin la necesidad de uno nuevo, y desde luego, si su portavoz principal y elaborador de la Redacción de dicho Pacto es la defendida por Pablo Iglesias.



No quieren nada de uno nuevo dado que su postura es clara, defienden los postulados de la patronal CEOE, IBEX 35 y de la banca, recordemos su posición en 1977. Manuel Fraga, el fundador del PP, no fue uno de los artífices de esos Pactos de 1977, sólo suscribió el acuerdo económico, negándose a ratificar el pacto político, se opuso a medidas como: la despenalización del adulterio y el amancebamiento (que en esos tiempos castigaban esencialmente a la mujer), a la regulación y despenalización de la expedición de anticonceptivos, a la libertad de reunión, a la libertad de prensa..., todas ellas fueron ganándose poco a poco con gobiernos del PSOE, pero no fue obra él, fueron las manifestaciones de colectivos de todo tipo presionando a los partidos, siendo aprobados casi siempre con fines electoralistas a pocos meses de convocatorias de electorales con el bipartidismo. Pero una tuvo un auge importante durante unos años, pero sutilmente fue fagocitada por el sistema financiero, la Libertad de prensa (escrita, radio y TV), donde grandes fortunas, banca, incluso la Iglesia han logrado que estén a su servicio, con presentadores defendiendo los postulados políticos ultraconservadores, pero recelando continuamente sobre libertad de prensa arrinconándola a la forma digital, contra la libertad de expresión que no sea la suya, contra derechos como el de huelga o de las libertades relacionadas con la mujer, homosexuales, lésbicos. Y ahora, cuando un gobierno de coalición enfrentado a un problema inesperado como la Pandemia cuya consecuencia ha sido el aumento del paro por de confinamiento necesario, y ante el deseo de la reconstrucción económica para cuando se restablezca paulatinamente la vuelta al trabajo. Estos patrioteros de derechas se niegan o callan por la renta mínima de 500 € para familias sin ningún ingreso, y con el deseo de hacerla extensiva para colectivos muy concretos, como propone Pablo Iglesias.



Esto demuestra la visión demócrata de los herederos de Fraga, Aznar, Casado, VOX y Cs, todos ellos originarios del PP, que sin desprenderse de ese ADN, desean con todos sus medios de prensa, bulos, internet..., socavar la credibilidad del gobierno de coalición ante los ciudadanos, utilizando datos del número de fallecidos a causa de la epidemia y los números del paro (los peores de la historia de España), ese es el ADN de un político de derechas, puede perdonar cualquier crimen cometido por ellos cuando gobernaron, como fueron los casos de Yak 42, Hepatitis, Prestige, Metro de Valencia, Tren de Santiago de Compostela..., su estrategia es esgrimir un informe económico que deje mal parado al Gobierno, informe elaborado por los poderes económicos interesados en sus beneficios, nunca en los ciudadanos, incluso despreciando a sus empleados.