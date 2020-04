Uk tiene ahora una primera dama latina e iberoamericana

Estas son las primeras pascuas y semana santa que todos las pasamos encerrados. Empero, también son las primeras en nuestras vidas en las cuales podemos ver que en el Reino Unido tenemos a una primera dama que habla nuestro idioma y que es latina e iberoamericana.



¿Cómo es eso? Se supone que en diciembre tuvimos elecciones generales para decidir si nos iba a gobernar el laborista Jeremy Corbyn o el conservador Boris Johnson. El primero hubiese sido el primer gobernante británico que hablase español, que tuviese 3 hijos anglo-chilenos y una esposa mexicana. Como él me lo dijo a mí si Laura Álvarez de Corbyn se convertía en primera dama iba a ser la primera mujer extranjera en lograr tal sitial en la historia británica.



El ganador, en cambio, fue Boris quien hace 10 años se proclamó como el primer alcalde latinoamericano de Londres en una recepción que ayudamos a organizar en City Hall. Él reclama tal condición porque sus padres lo concibieron en México y él nació en un hospital puertorriqueño de Nueva York. Boris llegó al premierato mientras se está divorciando y conviviendo con su joven novia Carrie Symonds, la cual esperamos se pueda sanar del Coronavirus y dar a luz un bebé Johnson en pocas semanas.



Los Corbyn no vencieron y desde el 4 de abril el laborismo tiene a un nuevo líder que es Keir Starmer. Aprovechamos la oportunidad para rendir tributo a la única esposa que haya tenido un líder de la oposición en UK que estuvo en muchos eventos en nuestra comunidad. Estuvimos con ella para apoyar al Pueblito Paisa y llegó a participar de 4 eventos que nuestras embajadas y organizaciones sociales realizaron durante el periodo que en EEUU se denomina el Mes Hispano y en UK el Mes Amigo.



La nueva primera dama de UK se llama Erika Rey. Ella es brasileña y ha vivido con su esposo en España. Sus dos hijos Joshua y Peter hablan perfectamente el portugués y entienden el castellano. Ella fue una ejecutiva de marketing de Google y se enamoró a primera vista de quien hoy reemplaza en sus funciones al primer ministro con quien sí está desposada.



Dominic Raab no tiene el rango de primer ministro sino solo el de Primer Secretario de Estado por lo que Erika tiene el mote de “primera dama” entre comillas, pues además en UK este término no es uno de corte oficial, en tanto que desde hace 68 años tenemos a una dama que es la reina.



Ya antes en el 2010-15 la esposa del viceprimer ministro Nick Clegg fue la española Miriam González Durántez, quien llegó a ser directiva de Canning House, la antigua institución que nuclea a las embajadas y sociedades anglo-iberoamericanas de UK. Nick y Miriam tienen 3 hijos con nombre e idioma materno españoles, los mismos que hicieron que en ese lustro por primera y única vez en la historia británica la mayoría de los niños que vivían en la residencia oficial del gobierno, que es el 10 de Downing Street, fuesen hispánicos e iberoamericanos.



Sin embargo, ya antes hemos tenido otras mujeres iberoamericanas como las esposas de reyes ingleses que tenían muchos poderes. La portuguesa Catalina de Braganza fue reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda durante 23 años entre 1662 y 1685. Parte de la dote fue entregarle la colonia lusa de Mumbai a Inglaterra con lo cual se inició la expansión británica en el subcontinente indio. Esto produjo que hoy haya millones de descendientes asiáticos en UK incluyendo el actual alcalde de Londres Sadiq Khan, el Canciller del Tesoro Richi Sunal y su antecesor en el puesto Sajid Javid, todos los cuales le deben a los ibéricos el que sus padres llegaron a ser parte de la Mancomunidad Británica.



Si en UK hoy todos usan tenedores y toman té, eso debe agradecerle a Catalina quien fue el que popularizó esos hábitos. Ella fue miembro de la familia Braganza, de quien salió el rey que independizó a Lisboa de Madrid en 1640 y al Brasil, el país de Erika, en 1822.



Si hoy Inglaterra tiene su propia Iglesia, la cual es la mayor de occidente después de la católica de Roma, en cierta manera se debe a la española Catalina de Aragón, la primera esposa del rey Henry VIII. Debido a que durante sus 24 años como reina consorte (1509-33) ella no le podía dar un hijo varón que le sucediese en el trono inglés, él decidió divorciarse y, como el Papa no se lo autorizó, rompió con el Vaticano y creó el anglicanismo.



Más antes aún, de 1272 a 1290, Inglaterra tuvo durante 28 años a Eleonora de Castilla como su reina consorte. Su esposo, el rey Edward I, la amaba tanto que una parte de su cuerpo fue enterrada en la actual catedral de Lincoln, la cual llegó a ser la construcción más alta del mundo, y otra en la abadía de Westminster. Una de las 12 cruces erigidas en su nombre fue durante siglos el centro de todos los caminos de Inglaterra. Hoy se le puede ver al frente de la estación de Charing Cross.



Como vemos hemos tenido muchas esposas de personalidades en el poder británico que han sido o son iberoamericanas. Esperemos que pronto se reconozca que en estas islas residen más de un millón de personas que provenimos de los países de habla hispana y lusa, que, como en el censo de EEUU, todos estamos agrupados en la misma categoría para luego escoger de qué país o región provenimos específicamente, que tengamos, al igual que en EE.UU. y Canadá, un mes oficial para celebrar nuestra herencia, cultura y contribuciones a esta nación, y que muchos de nuestros inmigrantes no regularizados puedan ser reconocidos, siguiente el ejemplo que dio hace días Portugal.



Con nuestra lucha esperemos que cuando pase esta pandemia y celebremos las siguientes pascuas Boris Johnson haya cumplido con todas esas cosas que él planteó cuando él fue alcalde capitalino.