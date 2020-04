Apoya tu comercio local: la mayoría de las tiendas de proximidad sin ingresos Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 11:09 h (CET) El Covid-19 pone a todos a prueba. Miles de difuntos, el sistema médico colapsado, confinamiento, despedidos, etc. La situación de los pequeños comercios de proximidad es precaria: sin ingresos desde la mitad de marzo, la ayuda gubernamental aplazada a medio-largo plazo, alquiler y empleados a pagar, la necesidad de comprar nuevas existencias para reabrir cuando se permite, etc. Apoya tu comercio local es una iniciativa que ofrece a los profesionales de los comercios de proximidad la oportunidad de obtener liquidez gracias a la buena relación con sus clientes que pueden adelantar el pago de los servicios del comerciante.

Se toma el ejemplo de las floristerías. Ellas sufren las consecuencias de tener que haber cerrado por el confinamiento de manera brutal. Como se trata de productos con poco tiempo de duración, está claro que las tiendas han perdido todo el valor de las existencias que tenían a la hora de tener que cerrar.

Y ahora, cuando abrirán de nuevo, deben de empezar desde cero porque han quedado completamente sin stock para vender. Una inversión necesaria en nuevas flores y plantas, pero sin haber generado ingresos por mucho tiempo.

Apoya tu comercio local es una tienda online que no vende, ni envía productos físicos. Se venden cupones o vales de los comercios. El comerciante recibe el pago inmediatamente y el cliente puede utilizarlos hasta fin del año. De esta manera la tienda tendrá más recursos para hacer frente a sus compromisos actuales y el cliente se asegura que colabora a la supervivencia de su comercio de confianza.

Las tiendas de proximidad son a la medida de sus clientes. El pequeño comercio de toda la vida está regentado por los propios vecinos, gente a la que le importa el lugar donde vive, que conoce a sus clientes, que se preocupa por lo que sucede a su alrededor. El pequeño comercio ofrece un trato más cercano y dinamiza la economía local, permitiendo a muchos vecinos ganarse la vida dignamente a la vez que proporcionan un necesario servicio a la comunidad.

"Cuando se gasta dinero en un comercio local, el beneficio no se volatiliza en tan gran medida hacia manos lejanas (y ya demasiado llenas) sino que permanece en el entorno, volviendo de nuevo al circuito y generando más riqueza y bienestar. En un pueblo/una ciudad con un tejido comercial sano, las calles son más seguras, la vida más agradable y el ambiente más feliz".

Miles de razones para apoyar los pequeños negocios en este momento.

Los comercios se pueden inscribir de manera sencilla mediante un formulario Google y verán sus vales o cupones publicados en la tienda de www.apoyatucomerciolocal.es

Además, Ayuda tu comercio local se encarga de una campaña en las redes sociales y a través de las asociaciones de comercio. También se hará cargo de las campañas de emails de cada uno de los comercios.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.