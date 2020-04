Da comienzo la semana de juego gratuito de The Elder Scrolls Online Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 13:01 h (CET) El galardonado juego de rol en línea de ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online, estará disponible para jugar de forma gratuita durante una semana Los jugadores interesados podrán acercarse al próximo capítulo de ESO gracias al nuevo tráiler de Greymoor, que analiza la historia principal, descubriendo más detalles de la trama mortal que amenaza con consumir la patria nórdica, uno de los escenarios del videojuego. Además podrán experimentar una pequeña porción del capítulo de Greymoor participando en la misión gratuita del prólogo de Greymoor, disponible para todos los jugadores durante una semana.

Este peligroso viaje lleva a los jugadores a las profundidades de Blackreach para confrontar al infame Icereach de Skyrim, y les transportará hasta la historia del Corazón Oscuro de Skyrim en el Capítulo Greymoor. También hay nuevas recompensas coleccionables en el juego: Una vez que el prólogo esté abierto, el jugador ha de usar el Quest Starter gratuito, titulado “Prologue Quest: The Coven Conspiracy”, dentro del Crown Store del juego. Acto seguido los jugadores deben viajar al Fighter’s Guild en Daggerfall, Davon’s Watch o Vulkhel Guard (dependiendo de su Alianza) y hablar con Lyris Titanborn, la favorita de los fans, para aceptar la primera de las dos misiones, titulada “The Coven Conspiracy”.

Para aquellos que no han jugado nunca a ESO, esta será la oportunidad perfecta para unirse y probar el juego. Cualquier persona puede descargar y jugar el juego base gratis y experimentar un mundo de aventuras. Para participar en el evento Free Play, los jugadores pueden visitar la página Free Play y seleccionar su plataforma. Este evento brinda a los jugadores acceso gratuito al juego base de ESO, que incluye cuatro de las clases originales del juego, 23 enormes zonas únicas y una historia principal épica. Si los jugadores quieren continuar sus aventuras en Tamriel más allá del evento Free Play, se ofrecen grandes descuentos en el juego base (hasta 60% de descuento), el capítulo de Elsweyr (hasta 70% de descuento), y Crown Packs (hasta 40% de descuento).

Además ESO cumple seis años, lo que significa que los jugadores pueden disfrutar de puntos de experiencia extra, recompensas especiales e incluso pastel durante el evento de celebración del Aniversario: El evento se extiende hasta el martes 14 de abril a las 16h.

Vídeos

Nuevo trailer de Greymoor



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.