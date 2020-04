Wonder World Media: el SEO es clave como estrategia de marketing sólida a largo plazo Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 11:17 h (CET) Wonder World Media, agencia de marketing experta en marketing digital y especializada en emprendedores y Startups, explica que la optimización de motores de búsqueda (SEO) es una de las iniciativas de marketing digital más efectivas en la actualidad ya que es una de las estrategias más sólidas a largo plazo El SEO es el proceso de mejorar un sitio web para que se posicione en los primeros resultados del motor de búsqueda de palabras clave y frases relacionadas con un negocio. Cuantas más palabras clave se trabajen y mejor se clasifiquen más fácil será ser encontrado. El 80% de los consumidores realizan su investigación de productos en Internet. Después de buscar algo, más de la mitad de los usuarios descubren una nueva empresa o producto. Con la herramienta de SEO como una de las estrategias de marketing digital, ese suele ser el gran negocio.

La razón principal para usar el SEO, posicionamiento orgánico, es que casi todos los usuarios comienzan su búsqueda de un nuevo producto o servicio con un motor de búsqueda.

En cuanto a la inversión directa en Google ads, Facebook ads e Instagram en tiempos de cuarentena es posible que la competencia esté parando su inversión online, lo que debería ser una oportunidad para cualquier negocio ya que el consumo de redes sociales y contenido en internet se ha disparado en las últimas semanas, quizás pueda ser un buen momento para iniciar, aunque sea con poca inversión, una campaña de marketing.

Muchos profesionales del sector recomiendan iniciar las campañas de prueba en tiempos de crisis, para una vez terminada, se hayan posicionado por encima de la competencia.

"Porque cuando acabe esta crisis, que acabará, va a haber un profundo reajuste del mercado y solo las que estén arriba en ese momento son las que podrán aprovechar el momento de vuelta a la actividad y a la consecución de clientes". Asimismo, Wonder World Media recomienda hacer una revisión de la web que en estos momentos ofrece de forma gratuita.

La página web o la tienda online son en muchas ocasiones los grandes olvidados. Muchas empresas apuestan por realizar una publicidad online intensa pero descuidan su sitio web y las ventajas que puede aportarles un diseño adecuado.

