EDE Ingenieros recomienda a la industria bajar la potencia de electricidad y gas contratada Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 10:21 h (CET) Es una de las medidas que establece el RD ley 11/2020 frente a la pandemia del Covid-19 Entre las medidas urgentes adoptadas por el RD 11/2020 para hacer frente a la situación provocada por la pandemia del Covid-19, se encuentran algunas destinadas a reducir el gasto energético de las empresas durante el estado de emergencia. Entre ellas, la posibilidad de reducir la potencia de electricidad y gas contratada; una medida que EDE Ingenieros recomienda tomar a las empresas industriales por los beneficios que les aporta. Esta ingeniería es experta en optimización energética de procesos industriales y conoce al detalle los aspectos relacionados con la minimización del consumo y del gasto.

Este Real Decreto permite bajar la potencia eléctrica contratada para reducir al mínimo este coste fijo, algo que en la regulación actual no estaba contemplado si no había transcurrido al menos un año desde el último cambio. Esta medida puede reducir considerablemente la factura eléctrica, en la intervienen tanto el concepto de consumo como de potencia. “Hay que tener en cuenta que, durante un cierre, en la factura eléctrica el concepto de consumo puede llegar a cero, pero el concepto de potencia seguirá implicando un coste” afirma Juan José Ducar, responsable comercial de EDE Ingenieros”.

El RD ley 11/2020 aporta la seguridad jurídica para realizar esta modificación de forma gratuita mientras dure el estado de alarma y establece como plazo de aplicación un máximo de cinco días naturales. Una vez haya finalizado, durante los tres meses siguientes se podrá volver a solicitar de nuevo.

Las modificaciones se deben acordar con las comercializadoras, ajustando la nueva potencia a lo que indique el estudio previo de las facturas, de la actividad y el consumo energético. Los ahorros dependerán de las tarifas y condiciones contratadas, así como del porcentaje de bajada. “Hay que realizar un análisis previo para tener en cuenta todas las implicaciones a la hora de definir la potencia más adecuada” afirma Ducar. En EDE Ingenieros están prestando apoyo técnico para llevar a cabo estas modificaciones, tanto para ayudar a realizar el cálculo como para llevar a cabo las gestiones, y animan a las empresas a dirigirles sus consultas.

Gastos de electricidad y gas evitados

Según publica el periódico de la Energía, un 5% de la industria ya está aprovechando esta medida y está renegociando sus contratos eléctricos, lo que les está proporcionando mayor liquidez, algo clave en estos momentos. En este medio se estima que por cada 1.000 kW de ajuste hay un potencial ahorro de “unos 15.000 euros en media tensión, 8.000 euros en alta tensión y 7.000 euros en muy alta tensión, para los meses de abril y mayo”.

Igualmente, un 2% de la industria está reduciendo la potencia de gas, ajustando el caudal diario máximo contratado y para sectores intensivos de consumo de gas se calcula que “los costes evitables pueden ser entre 5 y 10 veces mayores que los de la electricidad”.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.