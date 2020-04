​En la muerte de Jiménez Lozano Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de abril de 2020, 10:33 h (CET) El escritor José Jiménez Lozano fallecía, hace justamente un mes, a los 89 años de edad. Premio Cervantes, Premio Nacional de las Letras y Medalla de Oro a las Bellas Artes, entre otros muchos galardones, el autor abulense deja un enorme legado literario y periodístico, con una obra traducida a ocho idiomas, entre la que se cuentan 26 novelas, 12 libros de cuentos, nueve poemarios y siete diarios. Fue colaborador, redactor y director del diario “El Norte de Castilla” y a su inspiración le debemos la fecunda iniciativa de “Las Edades del Hombre”.



De exquisita sensibilidad humanista, Jiménez Lozano repetía que aspiraba a que sus obras fueran leídas y amadas, aunque fuera olvidado su autor. Condecorado en 2017 por el Papa con la cruz Pro Ecclesia et Pontifice, publicó también ensayos sobre la libertad religiosa y sobre su condición de cristiano viejo, impaciente y en rebeldía, como el mismo se definía con sorna. Quiero, por que me parece se lo merece, tener un recuerdo de su obra y de él.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.